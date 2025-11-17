A legendák szektorában is nagy volt a csalódottság az írek elleni vereség után

Két világbajnokságon, az 1982-es spanyolországin és a négy évvel későbbi mexikói tornán is szerepelt a 82-szeres válogatott Garaba Imre, aki az utolsó pillanatig bízott abban, Magyarország megkapja a pótselejtező esélyét, sőt negyven év után újra vb-részvevő lehet.

„Nagyon szomorú vagyok. A történtek ellenére úgy látom, a játékosok hozzáállása rendben volt, nem ezen múlt a párharc. Az eredmény azt mutatja, Írország volt jobb a csoportban, a játék alapján viszont azt gondolom, a magyar csapat előrébb tart. Hogy mikor jutunk ki egy világbajnokságra? A munka mellett hit is kell ehhez. Ha valakivel beszélgetek a futballról, biztos, a harmadik kérdés a nyolcvanhatos mexikói világbajnokságot érinti. Nem kérdés, a játékosokban benne marad a mostani, Írország elleni vereség, de mindig felteszik maguknak majd a kérdést, mi lett volna, ha…”

Vincze Ottó

Kétszer is vezetett a magyar válogatott Írország ellen, a második gól, amit Varga Barnabás szerzett, egészen fantasztikusra sikeredett. A Ferencváros korábbi 11-szeres válogatott középpályása, Vincze Ottó pályafutása során nem egyszer talált be hasonló módon, éppenséggel a hét végén a vármegyei harmadosztályban a Bágyogszováti labdarúgójaként a saját térfeléről szerzett gólt az Enese elleni mérkőzésen.

„Úgy jöttem ki a stadionba, hogy hazai pályán meg kell verni az íreket – mondta Vincze Ottó. – Úgy érzem, kettő-egy után kicsit ráült az eredményre a csapat, de bíztam abban, hogy ez nem jelenthet gondot. A futball csapatjáték, ám nálam a vb-selejtezősorozat hőse egyértelműen Varga Barnabás. Az ő története valóságos tündérmese, kis túlzással sokáig azt sem tudtunk, hogy létezik, most pedig meg lehet nézni, milyen teljesítményt nyújtott. Olyan gólt, mint amilyet most lőtt, csak a legnagyobbak rúgnak. A mostani pofon egyértelműen ott marad a játékosokban, de én inkább arra vagyok kíváncsi, milyen hatással lesz Marco Rossira.”

A Vasas és az MTK korábbi hatszoros válogatott védője, Farkas Tibor is csalódott volt.

Farkas Tibor

„Végig bíztam a csapatban, a csoportban Portugália mögött a legerősebb válogatott a magyar volt Számítani lehetett arra, hogy az ír válogatott a második félidőben több kockázatot vállal majd, ám Varga Barnabás fantasztikus gólja után a harmadik magyar találat inkább volt benne a mérkőzésben, nem pedig az írek gólja. Döbbenet, ami a mérkőzés végén történt, még kettő-kettőnél sem éreztem, hogy bajban lehetünk, ez a vereség sajnos nagy pofon volt.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1