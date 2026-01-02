Nemzeti Sport Gála: kategóriánként hárman maradtak versenyben, Szerhij Bubka is Budapestre érkezik

Péntek délelőtt az M4 Sport stúdiójában Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke és Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke ismertette, hogy kik kerültek az első háromba az Év Sportolója-szavazáson. Az új rendszer szerint az adás vége után újraindult a szavazás mind az öt kategóriában, de már csak a legjobb háromra – derült ki az MSÚSZ közösségi oldalán olvasható tájékoztatásból.

Azok is szavazhatnak, akik az első körben nem tették. A MSÚSZ január 12-én, hétfőn, a budapesti Operaházban rendezi meg a 68. Nemzeti Sport Gála televíziós díjátadót. A második szakaszban a gála kezdetéig lehet voksolni, a győztesek kiléte ott derül ki. Ugyancsak ott adják majd át a szövetség Életműdíját is.

A gála két nagykövete: Nagy Tímea és Détári Lajos (Fotó: Dömötör Csaba)

Az M4 Sport stúdiójában Schmidt Ádám államtitkár és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke átadta az Év közösségi sporteseménye díjat, amelyet idén is a HM sportért felelős államtitkárságának Sportoló Nemzet programja támogatott. A győztes a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos bajnokság nyerte. A díjat Bőle Tamás, a Máltai SE elnöke, a Képes Sport korábbi főszerkesztője vette át.

Az eseményen Szöllősi György ismertette azt is, hogy a gála külföldi sztárvendége az olimpiai bajnok és hatszoros világbajnok rúdugró, az ukrán Szerhij Bubka lesz.

Fotó: Dömötör Csaba

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

Kopasz Bálint (kajakos)

Kós Hubert (úszó)

Szoboszlai Dominik (labdarúgó)

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

Csikós Zsóka (kajakos)

Márton Luana (tekvandós)

Márton Viviana (tekvandós)

AZ ÉV CSAPATA CÍMRE JELÖLTEK AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KATEGÓRIÁBAN

Férfi kajak kettes 500 méter (Kurucz Levente, Nádas Bence)

Férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

Nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)

AZ ÉV CSAPATA CÍMRE JELÖLTEK A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KATEGÓRIÁBAN

A férfi jégkorong-válogatott

Az FTC-TELEKOM férfi vízilabda-csapata

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata

AZ ÉV EDZŐJE CÍMRE JELÖLTEK

Bob Bowman (Kós Hubert edzője)

Suvi Mikkonen (a Márton ikrek edzője)

Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetünk győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek. A szavazás itt is kétkörös.

AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

Kiss Péter Pál (parakajakos)

Mezei Gergő (szervátültetett atléta)

Mihálovits Tamás (szervátültetett atléta)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

Ekler Luca (paraatléta)

Gál Nikolett (hallássérült atléta)

Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

A speciális olimpiai hófutó vegyes váltó (Gerbosics Kitti, Kollarics Hajnalka Vivien, Sándor Béla, Szóráth Sándor)

A szervátültetett asztalitenisz férfi páros (Bácsi Bernát, Szendi János)

A szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)

Székely Dávid műsorvezető, csatornaigazgató bejelentette, hogy az Év sportpillanata kategóriában a három legtöbb szavazatot kapott jelölt a következő:

Boronkay Péter paratriatlon világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt.

Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton

Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben

Közülük egy szakértőkből álló zsűri választja ki a győztest, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően .