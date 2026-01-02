„Nem volt szívrohamom” – Roberto Carlos megnyugtatta a rajongóit

Mint arról december 31-én már beszámoltunk, Roberto Carlos családjával a szülőhazájában nyaralt, amikor egy rutinszerű orvosi vizsgálat során vérrögöt találtak a lábában, és ezt követően az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy gond van a szívével. Azonnali műtétre volt szükség, ami viszont nem alakult zökkenőmentesen, de az 52 éves legenda már jobban van.

A pletykák között felmerült az is, hogy a korábbi zseniális balhátvéd szívrohamot kapott, ezt azonban Roberto Carlos határozottan cáfolta a közösségi médiában: „Nemrég egy megelőző orvosi beavatkozáson estem át, amit előre megterveztünk az orvosi csapatommal. A beavatkozás sikeres volt, jól érzem magam. Nem volt szívrohamom. Jó ütemben lábadozom, és alig várom, hogy újra teljes erőmben legyek, és hamarosan újra eleget tehessek a szakmai és személyes kötelezettségeimnek. Szívből köszönöm a támogatást, az aggódó és törődő üzeneteket. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nincs semmi ok az aggodalomra. Szívből köszönöm a teljes orvosi csapatnak is, akik vigyáztak rám” – írta az Instagramon.

Robert Carlos 1996 és 2007 között számos sikert ért el a Real Madriddal, többek között nyert három Bajnokok Ligáját, négy spanyol bajnokságot és két Interkontinentális Kupát. A brazil válogatottal a '98-as vb-ezüst után 2002-ben világbajnok lett, és két alkalommal a dél-amerikai kontinensbajnokságon, a Copa Américán is győzött. A Real Madrid mellett futballozott többek között a Palmeirasban, az Internazionaléban, a Fenerbahcéban és a Corinthiansban. Jelenleg a Real Madrid utazó nagyköveteként tevékenykedik.

