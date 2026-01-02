A FeTe országos bajnoksága lett az év közösségi sporteseménye
Mint már hírt adtunk róla, péntek délelőtt a kategóriák három-három jelöltjét ismertette az M4 Sport élő adásában a szavazást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ). Az eseményen továbbá díjazták az év közösségi sporteseményét is.
Az M4 Sport stúdiójában Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője átadta az Év közösségi sporteseménye díjat, amelyet idén is a HM sportért felelős államtitkárságának Sportoló Nemzet programja támogatott.
A győztes ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos bajnokság nyerte. A díjat Bőle Tamás, a Máltai SE elnöke, a Képes Sport korábbi főszerkesztője vette át.
Egyéb egyéni
1 órája
Nemzeti Sport Gála: kategóriánként hárman maradtak versenyben, Szerhij Bubka is Budapestre érkezik
A legjobb női sportoló Csikós Zsóka és a tekvandós ikerpár, Márton Luana és Márton Viviana közül kerül ki, míg a férfiaknál Kopasz Bálint, Kós Hubert és Szoboszlai Dominik maradt versenyben.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik