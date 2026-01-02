A FeTe országos bajnoksága lett az év közösségi sporteseménye

Az M4 Sport stúdiójában Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője átadta az Év közösségi sporteseménye díjat, amelyet idén is a HM sportért felelős államtitkárságának Sportoló Nemzet programja támogatott.

Balról jobbra: Szöllősi György, Schmidt Ádám és Bőle Tamás (Fotó: Dömötör Csaba)

A győztes ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos bajnokság nyerte. A díjat Bőle Tamás, a Máltai SE elnöke, a Képes Sport korábbi főszerkesztője vette át.