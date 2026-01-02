Nemzeti Sportrádió

A FeTe országos bajnoksága lett az év közösségi sporteseménye

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.02. 12:57
null
Bőle Tamás az elismeréssel (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Bőle Tamás Magyar Máltai Szeretetszolgálat MSÚSZ Fete
Mint már hírt adtunk róla, péntek délelőtt a kategóriák három-három jelöltjét ismertette az M4 Sport élő adásában a szavazást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ). Az eseményen továbbá díjazták az év közösségi sporteseményét is.

Az M4 Sport stúdiójában Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője átadta az Év közösségi sporteseménye díjat, amelyet idén is a HM sportért felelős államtitkárságának Sportoló Nemzet programja támogatott.

Balról jobbra: Szöllősi György, Schmidt Ádám és Bőle Tamás (Fotó: Dömötör Csaba)

A győztes ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos bajnokság nyerte. A díjat Bőle Tamás, a Máltai SE elnöke, a Képes Sport korábbi főszerkesztője vette át.

Egyéb egyéni
1 órája

Nemzeti Sport Gála: kategóriánként hárman maradtak versenyben, Szerhij Bubka is Budapestre érkezik

A legjobb női sportoló Csikós Zsóka és a tekvandós ikerpár, Márton Luana és Márton Viviana közül kerül ki, míg a férfiaknál Kopasz Bálint, Kós Hubert és Szoboszlai Dominik maradt versenyben.

 

 

Bőle Tamás Magyar Máltai Szeretetszolgálat MSÚSZ Fete
Legfrissebb hírek

Hatvannyolcadszor rendezik meg a Nemzeti Sport Gálát!

Egyéb egyéni
7 órája

Nemzeti Sport Gála: még lehet szavazni az Év sportpillanatára

Egyéb egyéni
2025.12.29. 11:31

Nemzeti Sport Gála: újabb öt kategóriában mutatta be az MSÚSZ, kik közül kerül ki a 2025-ös év legjobbja

Egyéb egyéni
2025.12.16. 13:22

Nemzeti Sport Gála: négy kategóriában is bemutatta az MSÚSZ, kik közül kerül ki a 2025-ös év legjobbja

Egyéb egyéni
2025.12.15. 13:21

MSÚSZ: pályázati felhívás az Év közösségi sporteseménye címre

Egyéb egyéni
2025.12.14. 22:50

Indiában is nyitnának a magyar kajak-kenu sikerek és szaktudás iránt

Egyéb egyéni
2025.11.24. 14:37

Vb-selejtező: az MSÚSZ megtartotta a tudósítók ebédjét Jerevánban

Foci vb 2026
2025.11.13. 15:46

Faragó Tamás, Fa Nándor, Nikola Jokics – bemutatta albumát Szalai Attila karikaturista

Egyéb egyéni
2025.11.12. 19:16
Ezek is érdekelhetik