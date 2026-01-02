DVTK: tisztelik a szurkolókat, de Radenkovics marad a vezetőedző

Nemzeti Sportrádió

2026.01.02.
A DVTK ügyvezetője, Petrán vilmos kiállt Vladimir Radenkovics vezetőedző mellett (Fotó: dvtk.eu)
Az NB I-ben 10. helyen telelő DVTK labdarúgócsapatának honlapján Petrán Vilmos ügyvezető és Kovács Zoltán sportigazgató értékelte az őszi szezont. Az értékelésből kiderül, hogy Vladimir Radenkovics marad a csapat vezetőedzője, de lesz változás a szakmai stábban.

 

„Vladimir Radenkovics marad a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, annak ellenére, hogy a Szervezett Szurkolói Csoportok képviselői december 19-én, az őszi utolsó mérkőzést követően petíciót adtak át Petrán Vilmosnak, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetőjének és Kovács Zoltánnak, a labdarúgásért felelős sportigazgatónak. A petícióban a szurkolók többek között kérték a vezetőedző és a nem magyar stábtagok távozását” – írja honlapján a DVTK labdarúgócsapata, és az ügyvezető meg is indokolja a döntést. 

„A Szervezett Szurkolói Csoportok a DVTK család nagyon fontos tagjai, tiszteljük a véleményüket, de a szakmai döntéseket továbbra is szakemberek hozzák a klubban – nyilatkozta Petrán Vilmos. – A vezetőedző személyéről Kovács Zoltán sportigazgató dönt, az ő bizalma pedig továbbra is töretlen Vladimir Radenkovics felé. Természetesen a csapat jelenlegi helyezésével, az elért pontszámmal én sem vagyok elégedett, de remélem, a tavaszi szezonban a vezetőedző és a szakmai stáb megszolgálja Kovács Zoltán bizalmát.”

A dvtk.eu-nak adott interjúban Kovács Zoltán sportigazgató az őszi szezont is értékelte.

„A magam, a stáb és a játékosok nevében is mondhatom, hogy mindannyian csalódottak vagyunk az őszi eredmények és a tabellán elfoglalt helyünk miatt, mert ennél sokkal több van a csapatban – fogalmazott Kovács Zoltán. – Ezt megmutattuk Nyíregyházán, ahol nagyszerű győzelmet arattunk, és az FTC otthonában is gyakorlatilag megnyertük a meccset, ám végül mégis kiengedtük a kezünkből. Azzal a játékkal legközelebb biztosan megszerezzük a három pontot. Ezen kívül is több olyan ellenféllel szemben is alulmaradtunk, vagy éppen értékes pontokat veszítettünk, akik azon napon egyáltalán nem voltak jobbak nálunk. Az Újpest, a Zalaegerszeg vagy éppen a Kazincbarcika elleni mindkét mérkőzés ebbe a kategóriába sorolható, de felcsúti vereség is fájó, mert többet érdemeltünk volna.  A játék képe ízlés szerint kinek tetszik, kinek nem, de a statisztikai mutatók is pontosan jelzik, hogy nagyon leegyszerűsítve eljutunk a gólhelyzetek kialakításáig, ám a helyzetkihasználás terén problémákkal küzdünk.”

Kovács Zoltán a szakmai stábról is beszélt.

„Ami a vezetőedző személyét illeti, alaposan megvitattuk, és minden oldalról megvizsgáltuk az őszi teljesítményt, és azt a döntést hoztuk, hogy a csapatot továbbra is Vladimir Radenkovics irányítja. A stábban viszont lesz változás, Jovan Damjanovics másodedző és Szrdjan Zsirojevics erőnléti edző helyett két új szakember érkezik.” (Az utódokról még nem adott tájékoztatást.)

A sportigazgató a keretről is szót ejtett.

„Most télen senkinek nem jár le a szerződése, és eddig egy játékosért kaptunk konkrét ajánlatot, ami nem jelenti azt, hogy meg is egyeztünk volna, valamint egyetlen labdarúgó sem jelezte a távozási szándékát. Ahogy korábban beszéltünk róla, elsősorban a gólszerzés területén kell javulnunk, ezért tárgyalásban állunk két támadóval és a klubjaikkal. Mindketten jól ismertek az NB I.-et követők számára, az egyik ráadásul 2005-ös születésű, tehát az MLSZ ajánlásának is megfelel. A legnagyobb erősítés mégis az lesz, amikor Anderson Esiti, Yohan Croizet-Kollár, Marco Lund, Kecskés Ákos és a 2006-os Szakos Bence visszatér, és egész tavasszal rendelkezésre állhatnak.”

A Nemzeti Sport úgy tudja, a 2005-ös születésű kiszemelt a Paksi FC-ben szereplő Pető Milán.

A DVTK január 4-én két hétre spanyolországi edzőtáborba utazik, és a téli felkészülés ideje alatt kifejezetten erős ellenfelekkel mérkőzik majd meg a csapat, de az ellenfelek névsorát még nem tette közzé a klub. A DVTK az első januári fordulóban a DVSC vendégeként folytatja majd a bajnokságot. 


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:  –
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Pető Milán (Paks)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
 

 

