Nemzeti Sportrádió

Fleischer Dórának sem sikerült továbbjutnia csoportjából a karate-vb-n

Vágólapra másolva!
2025.11.28. 19:01
null
Fotó: Nemzeti Sport, archív
Címkék
Fleischer Dóra karate karate-világbajnokság
A csütörtökön kieső Hárspataki Gábor után a másik magyar szereplő, a húszéves Fleischer Dóra sem tudta sikerrel venni a csoportselejtezős akadályt a kairói karate-világbajnokságon.

A BVSC-Zugló nehézsúlyú versenyzője négyesében a pénteki körmérkőzéses szakaszban a jordániai Naszerral szemben 1–0-ra alulmaradt, majd második meccsén 3–3-ra végzett a korábbi világbajnok spanyol Torresszel, mivel azonban a magasabb pontértékű technikát Fleischer mutatta be, övé lett a győzelem. Ám a bravúr után – a hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint – a skót Junner szoros csatában egyetlen ponttal, 3–2-re jobbnak bizonyult nála, így ez a búcsút jelentette a tavalyi U21-es Eb magyar bronzérmese számára a plusz 68 kilósok kategóriájában. A nyolc csoportból az első két-két helyezett került a nyolcaddöntőbe.

A vb másik magyar résztvevője, az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor csütörtökön lépett a küzdőtérre a 75 kilogrammosok között, de nem jutott tovább csoportjából. Háromból két ellenfelét legyőzte ugyan, de a körbeverés nem kedvezett neki, csak harmadik lett.

A legutóbbi, rekordlétszámot hozó budapesti vb-vel ellentétben az egyiptomi viadalra már kvalifikációs rendszerben jutott ki kategóriánként 32 karatés. Hárspatakinak világranglistás helyezése eleve biztosította a vb-indulás lehetőségét, míg Fleischer a múlt havi, párizsi kvalifikációs viadalon harcolta ki a részvételi jogot a kairói világbajnokságra.

 

Fleischer Dóra karate karate-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Hárspataki nem jutott tovább a csoportjából a karate-világbajnokságon

Egyéb egyéni
Tegnap, 20:35

Karate-vb: a szövetségi kapitány szerint Hárspataki érmes lehet

Egyéb egyéni
2025.11.25. 12:57

Hárspataki Gábor a karate-vb előtt: Az éremmel elégedett lennék

Egyéb egyéni
2025.11.21. 11:19

Karate Hungarian Open: huszonhárom ország harcművészei versengtek Budapesten

Egyéb egyéni
2025.11.18. 13:40

Karate: Fleischer Dóra is világbajnoki induló

Egyéb egyéni
2025.10.19. 12:12

Karate: három magyar első hely született a debreceni sinkjokusin Eb-n

Egyéb egyéni
2025.09.29. 12:07

Hárspataki Gábor ott lesz a karate vb-n, hatan indulnak a selejtező tornán

Egyéb egyéni
2025.09.25. 10:39

Magyar karatés érmek Orlandóból

Egyéb egyéni
2025.09.22. 11:47
Ezek is érdekelhetik