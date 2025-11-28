Fleischer Dórának sem sikerült továbbjutnia csoportjából a karate-vb-n

A BVSC-Zugló nehézsúlyú versenyzője négyesében a pénteki körmérkőzéses szakaszban a jordániai Naszerral szemben 1–0-ra alulmaradt, majd második meccsén 3–3-ra végzett a korábbi világbajnok spanyol Torresszel, mivel azonban a magasabb pontértékű technikát Fleischer mutatta be, övé lett a győzelem. Ám a bravúr után – a hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint – a skót Junner szoros csatában egyetlen ponttal, 3–2-re jobbnak bizonyult nála, így ez a búcsút jelentette a tavalyi U21-es Eb magyar bronzérmese számára a plusz 68 kilósok kategóriájában. A nyolc csoportból az első két-két helyezett került a nyolcaddöntőbe.

A vb másik magyar résztvevője, az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor csütörtökön lépett a küzdőtérre a 75 kilogrammosok között, de nem jutott tovább csoportjából. Háromból két ellenfelét legyőzte ugyan, de a körbeverés nem kedvezett neki, csak harmadik lett.

A legutóbbi, rekordlétszámot hozó budapesti vb-vel ellentétben az egyiptomi viadalra már kvalifikációs rendszerben jutott ki kategóriánként 32 karatés. Hárspatakinak világranglistás helyezése eleve biztosította a vb-indulás lehetőségét, míg Fleischer a múlt havi, párizsi kvalifikációs viadalon harcolta ki a részvételi jogot a kairói világbajnokságra.