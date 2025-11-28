Ökölvívás: Gémes Levente döntős az U23-as Európa-bajnokságon
Bejutott a fináléba Gémes Levente a 75 kilogrammosok mezőnyében a budapesti U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon.
Lengyel ellenfelét legyőzve jutott a döntőbe Gémes Levente a budapesti BOK-csarnokban zajló U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon. A szövetség közleménye szerint nehéz és sok szabálytalanságot hozó mérkőzésen, fegyelmezett ökölvívással aratott győzelmet Gémes, miután a lengyel Urbant sorozatos szabálytalankodás miatt léptette a mérkőzésvezető.
Gémes a szombati döntőben az olasz Rontani Gabriele Guidi ellen húz kesztyűt.
