Ökölvívás: Gémes Levente döntős az U23-as Európa-bajnokságon

2025.11.28. 18:43
Gémes Levente utánpótlás Ökölvívás utánpótlássport
Bejutott a fináléba Gémes Levente a 75 kilogrammosok mezőnyében a budapesti U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon.

Lengyel ellenfelét legyőzve jutott a döntőbe Gémes Levente a budapesti BOK-csarnokban zajló U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon. A szövetség közleménye szerint nehéz és sok szabálytalanságot hozó mérkőzésen, fegyelmezett ökölvívással aratott győzelmet Gémes,  miután a lengyel Urbant sorozatos szabálytalankodás miatt léptette a mérkőzésvezető.

Gémes a szombati döntőben az olasz Rontani Gabriele Guidi ellen húz kesztyűt.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Ökölvívók Szövetsége)

