Nemzeti Sportrádió

NS-főhajtás: a száz éve született Bozsik Józsefre emlékeztek a Farkasréti temetőben

Vágólapra másolva!
2025.11.28. 19:03
null
Szöllősi György, Lomnici Zoltán, Bozsik Péter, a feleség, Beáta és lányuk, Bozsik Anna (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Bozsik Péter Bozsik József Aranycsapat Aranycsapat Testület
Egy páratlan életmű előtt hajtunk fejet – jelentette ki Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke azon a szűkkörű ünnepségen, amelyen a száz esztendővel ezelőtt született kiváló labdarúgóra, Bozsik Józsefre emlékeztek sírjánál, a Farkasréti temetőben.

Lomnici Zoltán beszédében emlékeztetett rá, hogy a testület kereken egy évvel ezelőtt hirdette meg a Bozsik 100 Emlékévet, hogy méltó emléket állítsanak a 101-szeres válogatott futballistának.

Az elnök felidézte, hogy az Aranycsapat jobbfedezete gyermekkorában a szomszédban lakó jó barátjával, Puskás Ferenccel együtt rúgta a grundon a rongylabdát, majd tizenegy évesen lett a Kispesti Atlétikai Club igazolt játékosa. Lomnici kiemelte, Bozsik nem csupán a névváltozáson átesett, majd Bp. Honvéddá átnevezett kispesti csapathoz, hanem hazájához is mindvégig hű maradt. Bár az 1956-os forradalom után ajánlatot kapott egy nem engedélyezett külföldi túrán, mégis hazatért, pedig Puskás Ferenchez hasonlóan ő is Spanyolországban folytathatta volna pályafutását.

Emlékeztetett rá, hogy a kitűnő jobbfedezet 1952-ben olimpiai bajnok, 1954-ben világbajnoki ezüstérmes volt, valamint játszott, sőt, gólt is lőtt 1953 novemberében az Évszázad mérkőzésén, amikor a magyar válogatott 6:3-ra legyőzte Angliát a londoni Wembley Stadionban.

„Páratlan életmű előtt hajtunk fejet” – zárta szavait Lomnici, aki bejelentette, hogy kedden a Bozsik Arénánál fogják felavatni Bozsik József egész alakos szobrát, és az ünnepi eseményen jelen lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a Budapest Honvéd elnöke is.

Szöllősi György, a magyar futballhagyomány nagykövete, lapunk főszerkesztője azt emelte ki, hogy Bozsik József és a százas szám nemcsak az emlékév miatt kapcsolódott össze, hanem azért is, mert ő volt az első és sokáig egyetlen magyar labdarúgó, aki elérte a száz válogatottságot. Felidézte, hogy később kiderült, volt egy olyan libanoni mérkőzés, amelynek során eredetileg Budapest válogatott néven szerepelt az akkori erős összeállítású magyar csapat, és ezt a találkozót később felvették a hivatalos, nemzetek közötti találkozók sorába, így lett Bozsik 101-szeres válogatott.

„Bozsik egy olyan példa- és eszménykép, aki egy személyben testesítette meg mindazt, amit a magyar futballban nagyszerűnek tartunk” – állapította meg Szöllősi, aki kitért a legendás futballista Puskáshoz kötődő örök barátságára is. Felhívta a figyelmet arra, hogy két kiváló labdarúgó különböző egyéniség volt, amíg Puskás harsány és néha meggondolatlan, addig Bozsik mindig megfontolt, felelősségteljes és tekintélyes személyiség volt.

Emlékeztetett rá, hogy 1986-ban Bozsikról neveztek el először Magyarországon stadiont, majd az MLSZ utánpótlásprogramja is az ő nevét viseli, így életpályája a későbbi generációk számára sem ismeretlen.

A család által meghirdetett szűkkörű megemlékezésen részt vett Bozsik József fia, Bozsik Péter is, valamint annak felesége és lánya is.

 

Bozsik Péter Bozsik József Aranycsapat Aranycsapat Testület
Legfrissebb hírek

A Gellért-hegy futballcsillaga

Népsport
10 órája

Népsport: Cucu Bécsben árazta be magát

Népsport
12 órája

Közbeszólt a feleség – Kő András publicisztikája

Magyar válogatott
13 órája

100 éve született Bozsik József – képösszeállítás

Képes Sport
13 órája

A 6:3 és a Puskás Ausztráliában is műsorra kerül a Magyar labdarúgás napján

Magyar válogatott
2025.11.25. 12:56

Bélyeggel tiszteleg Bozsik József előtt a Magyar Posta; Puskás Ferenc századik születésnapja hivatalos UNESCO-évforduló lesz

Magyar válogatott
2025.11.24. 17:13

„Alacsonyabbak a fizetések, mint Magyarországon, de több a fiatal” – a Lendva az élvonal felé menetel

Minden más foci
2025.11.07. 11:50

Bozsik Józsefre emlékezett fia, életrajzírója és a családi barát

Magyar válogatott
2025.11.07. 09:02
Ezek is érdekelhetik