Socca-vb: már kész a brazilok elleni terv

Szerencsére semmi váratlan nem történt a magyar soccaválogatottal a Cancúnban töltött első napja során, ha csak az nem, hogy csütörtök éjjel elég nagy vihar érte el az üdülővárost, a szél folyamatosan erős, de nincs hőség, és ez kedvez majd a labdarúgásnak.

Tolnay Rokkó

A magyar válogatott tagjai elsőként Brazíliával találkoznak, a dél-amerikaiaknál egyes hírek szerint a Real Madrid legendás balhátvédje, Marcelo is szóhoz juthat, aki jelenleg éppen egy németországi kispályás bajnokságban profiskodik, de ezzel úgy van itt mindenki, hogy hiszi, ha látja…

Rozman Sándor szövetségi kapitány pénteken a Karib-tenger partján, a homokban vezényelt csapatának átmozgató edzést, majd délután mindenki megnézte a frissen felhúzott, pazar mobilstadiont Cancún központjában, ahol a meccseket rendezik. A Socca Kispályás Magyar Labdarúgó-sportszövetség elnöke, Móré Bendegúz kíváncsian várja, mire lehet képes csapatunk.

„2024 februárjában, az első alkalommal megrendezett Copa Américán már jártunk itt, ismerjük a körülményeket, a szervezőket és nagyjából azt, hogy mire számíthatunk – kezdte Móré Bendegúz. – Az elmúlt szűk két esztendőben viszont rengeteget fejlődött a sportág minden tekintetben, az akkori ezüstérmünk ugyan szép eredmény, de most, ebben a mezőnyben már nem tudnánk megismételni. Új csapat épült, fel kell mérnünk, hol járunk a vébén szereplő együttesekhez képest. Mindig azt mondom, addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, nem érdemes rózsaszín álmokat kergetni, de az jogos elvárás, hogy a csoportból jusson tovább a csapatunk. Az elmúlt két vébén a legjobb tizenhat jelentette a végállomást, nagyon szép lenne, most egy körrel tovább menni, és ha ez sikerül, minden további bónusznak számít.”

A magyar együttes mérkőzéseit a Nemzeti Sport a Facebook-oldalán élőben közvetíti.

SOCCA-VB, MEXIKÓ

1. forduló. November 30.

3.00: Magyarország–Brazília

2. forduló. December 2.

0.00: Magyarország–Honduras

3. forduló. December 4.

4.00: Magyarország–Marokkó

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László

Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György