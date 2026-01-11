Műtét vár Conor Bradleyre, véget ért számára az idény – hivatalos

A regnáló angol bajnok tájékoztatása szerint az Arsenal elleni bajnokin megsérülő északír labdarúgóra műtét vár. Míg a klub nem közölte a felépülés várható időtartamát, egybehangzó sajtóhírek szerint Bradley számára véget ért az idény, így értelemszerűen az északír válogatott vb-pótselejtezőit is kihagyja, de egy esetleges kijutás esetén sem biztos, hogy felépül a torna kezdetéig.

Liverpool FC can confirm Conor Bradley has sustained a significant knee injury. — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2026

A The Athletic Liverpoolból tudósító szakírója, James Pearce információi szerint Bradley elülső keresztszalagja nem szakadt el, de ezzel együtt úgy a térdszalagok, mint a csont megsérült a bal térdében.