Műtét vár Conor Bradleyre, véget ért számára az idény – hivatalos

2026.01.11. 15:04
Conor Bradley (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool FC a hivatalos honlapján erősítette meg, hogy súlyos térdsérülést szenvedett a csapat jobbhátvédje, Conor Bradley.

A regnáló angol bajnok tájékoztatása szerint az Arsenal elleni bajnokin megsérülő északír labdarúgóra műtét vár. Míg a klub nem közölte a felépülés várható időtartamát, egybehangzó sajtóhírek szerint Bradley számára véget ért az idény, így értelemszerűen az északír válogatott vb-pótselejtezőit is kihagyja, de egy esetleges kijutás esetén sem biztos, hogy felépül a torna kezdetéig.

A The Athletic Liverpoolból tudósító szakírója, James Pearce információi szerint Bradley elülső keresztszalagja nem szakadt el, de ezzel együtt úgy a térdszalagok, mint a csont megsérült a bal térdében.

