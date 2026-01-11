Műtét vár Conor Bradleyre, véget ért számára az idény – hivatalos
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool FC a hivatalos honlapján erősítette meg, hogy súlyos térdsérülést szenvedett a csapat jobbhátvédje, Conor Bradley.
A regnáló angol bajnok tájékoztatása szerint az Arsenal elleni bajnokin megsérülő északír labdarúgóra műtét vár. Míg a klub nem közölte a felépülés várható időtartamát, egybehangzó sajtóhírek szerint Bradley számára véget ért az idény, így értelemszerűen az északír válogatott vb-pótselejtezőit is kihagyja, de egy esetleges kijutás esetén sem biztos, hogy felépül a torna kezdetéig.
A The Athletic Liverpoolból tudósító szakírója, James Pearce információi szerint Bradley elülső keresztszalagja nem szakadt el, de ezzel együtt úgy a térdszalagok, mint a csont megsérült a bal térdében.
