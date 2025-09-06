Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Örményország–Portugália

Vágólapra másolva!
2025.09.06. 17:53
null
AFP
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo portugál válogatott örmény válogatott Örményország
Örményország ellen kezdi meg Portugália a szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában – élőben az NSO-n!

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
Örményország–Portugália 0–2 – élőben az NSO-n!
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. V: A. Taylor (angol)
Örményország: Avagjan – Pilojan, G. Harutjunjan, Muradjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, Ivu, Szpercjan, Bicsahcsjan – Barszegjan, Zelaraján. Szövetségi kapitány: Jegis Melikjan
A kispadon: Csancsarevics (k.), Beglarjan (k.), Hacsumjan, Szimonjan, Grigorjan, Szevikjan, Szerobjan, Agaszarjan, H. Harutjunjan, Dasjan, Sagojan, Ranosz
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Dias, G. Inácio, Nuno Mendes – Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes – Pedro Neto, C. Ronaldo, J. Félix. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
A kispadon: José Sá (k.), Rui Silva (k.), Nuno Tavares, António Silva, Veiga, Joao Palhinha, Goncalo Ramos, Bernardo Silva, Pedro Goncalves, Trincao, Francisco Conceicao, Rúben Neves
Gólszerző: J. Félix (10.), C. Ronaldo (21.)
 

 

Portugália Cristiano Ronaldo portugál válogatott örmény válogatott Örményország
Legfrissebb hírek

Csaknem 40 év után a papírforma ismét a magyar válogatott második helyét vizionálja a vb-selejtezőben

Magyar válogatott
5 órája

Gyászba borulva készülnek a portugálok a vb-selejtezőkre

Foci vb 2026
2025.09.04. 14:29

Eldőlt, nem játszhat az MU védője a mieink ellen

Magyar foci
2025.09.04. 12:17

„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

Magyar válogatott
2025.09.04. 10:29

„Semmi nem tud minket elválasztani” – így búcsúztak a portugálok Diogo Jotától

Foci vb 2026
2025.09.03. 16:41

Nemzeti színű kivilágítást kap az Art Geo Palota a magyar-portugál meccs idejére

Magyar válogatott
2025.09.02. 17:20

Bombaerős névsor! Megvan a portugálok kerete a mieink ellen

Foci vb 2026
2025.08.29. 13:57

Ötös lista: Úton az 1000 gól felé – Cristiano Ronaldo karrierjének legjobb pillanatai

Minden más foci
2025.08.29. 13:26
Ezek is érdekelhetik