Vb 2026: Örményország–Portugália

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
Örményország–Portugália 0–2 – élőben az NSO-n!
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. V: A. Taylor (angol)
Örményország: Avagjan – Pilojan, G. Harutjunjan, Muradjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, Ivu, Szpercjan, Bicsahcsjan – Barszegjan, Zelaraján. Szövetségi kapitány: Jegis Melikjan
A kispadon: Csancsarevics (k.), Beglarjan (k.), Hacsumjan, Szimonjan, Grigorjan, Szevikjan, Szerobjan, Agaszarjan, H. Harutjunjan, Dasjan, Sagojan, Ranosz
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Dias, G. Inácio, Nuno Mendes – Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes – Pedro Neto, C. Ronaldo, J. Félix. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
A kispadon: José Sá (k.), Rui Silva (k.), Nuno Tavares, António Silva, Veiga, Joao Palhinha, Goncalo Ramos, Bernardo Silva, Pedro Goncalves, Trincao, Francisco Conceicao, Rúben Neves
Gólszerző: J. Félix (10.), C. Ronaldo (21.)