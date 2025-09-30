Rossi elmondta, Szoboszlaiból nem lesz csatár; Nagy Ádám még visszatérhet

MARCO ROSSI NAGY ÁDÁMRÓL ÉS AZ ÚJONCOKRÓL

Marco Rossit a Nemzeti Sporttól először az eddig az ő időszakában bemutatkozó 53 újoncról kérdeztük, és arról, lát-e esélyt a közeljövőben arra, hogy a 88-szoros válogatott Nagy Ádám még visszatérjen a keretbe.

„A számok magukért beszélnek. Az utóbbi másfél évben sok újoncot avattunk, ennek része a generációváltás is egyes posztokon, másrészt az is az oka, hogy nem mindig találjuk meg egyes játékosokban, amit keresünk, ezért tovább kell keresnünk. Nagy Ádám még visszatérhet, ez az ő formáján múlhat elsődlegesen, amit tőle elvárok, az a kondíció javulása. Ha visszatér a megfelelő kondíciója, akkor visszatérhet a keretbe. Taktikai szempontból mindig is fontos volt számunkra.”

A CSATÁRKÉRDÉSRŐL – LEHET-E CSATÁR SZOBOSZLAIBÓL

„Van már alapvető elgondolásom arról, ki helyettesítheti az első meccsen Varga Barnabást. Tóth Barna az egyetlen olyan játékosunk, aki középcsatárként bevethető a keretben, de hamis kilencessel is játszhatunk. Az örmények elleni meccset mindenképp meg kell nyernünk. Az írek ellen is úgy utaztunk ki, hogy bizonyos taktikai helyzetben Tóth Barnát bevethetjük, de nem váltotta be azt, amit vártunk volna tőle, sem védekezésben, sem támadásban.”

A csatárkérdés kapcsán az a kérdés is elhangzott, Szoboszlai Dominik szóba jöhet-e csatárként.

„Szoboszlai Dominik a középpályától bárhol számításba jöhet, de ha ő a csatár, akkor az a kérdés, hogyan szolgáljuk ki őt. Dominik taktikai szempontból olyan kulcsjátékos, hogy a lehető legtöbb labdát vele kell megjátszatni, be kell vonni őt a játékba. Számunkra középpályásként értékes igazán.”

A HADRENDRŐL, AZ ÖRMÉNYEKRŐL

„A kezdőcsapatunk eléggé rugalmas, háromvédős rendszerből indulva a helyzettől függően át tud alakulni négyvédőssé. Az örmények ellen az a cél, hogy helyzeteket alakítsunk ki, mi akarjuk diktálni a meccset és persze győzni szeretnénk, azzal együtt, hogy az ellenfelet maximálisan tiszteletben tarjuk, hiszen láttuk az írek elleni meccsüket, melyen teljesen megérdemelt győzelmet arattak. Most a második helyért folyó harcban az örmények vannak a legjobb helyzetben, hiszen egy meccset már nyertek, nekünk az az elsődleges, hogy hazai pályán az örmények és az írek ellen is győzzünk. Nyilván minden sorozatban megvannak azok az ellenfelek, akiket mindenképpen le kell győzzünk ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Az első két meccsen elért egy pontot előre aláírtuk volna, de nyilván keserű az ember szájíze, mert Írországban nyerhettünk volna, és a portugálok ellen is szerezhettünk volna egy pontot. Most azonban csak a győzelemben gondolkodhatunk. Nyugodtan, tisztán, okosan. Az utolsó percben is meg lehet nyerni egy meccset, végig türelmesnek kell lennünk."

KAPUSKÉRDÉS

„A kapusposzt a lehető legstabilabb. Írországban Dibusz Dénes szépen lehozta a meccset, itthon Tóth Balázs pedig talán még jobb teljesítményt nyújtott. Ezért azt mondhatom, a kapusposzt sokkal kevésbé aggaszt, mint a csatárkérdés."

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)