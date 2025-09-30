Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi újra behívta Balogh Botondot, most nincs újonc

2025.09.30. 12:46
(Fotó: Szabó Miklós)
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya újra behívta Balogh Botondot a keretbe – erről az MLSZ hivatalos X-oldala adott hírt.

A Kocaelispor futballistája legutóbb nyáron, a Svédország elleni felkészülési mérkőzésen játszhatott címeres mezben.

Újoncot ezúttal nem hívott be a szövetségi kapitány.

Teljes keret később.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

 

