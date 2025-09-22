Rossi rekordot döntött; túl az 50. újoncon – az idei a Tóthok éve

2025-ben eddig – a szeptemberi néggyel együtt – tíz újoncot küldött a pályára Rossi, ami 2018-as kapitányi szerepvállalása óta rekordnak számít, ugyanis a korábbi években nyolcnál többen (2021-ben és 2022-ben) még nem mutatkoztak be nála. A kísérletezések egyik célja most már jó ideje a támadósorban szóba jöhető választási lehetőségek bővítése, Sallai Roland és Varga Barnabás lehetséges helyettesének megtalálása. Különösen égető ez a kérdés, mióta Ádám Martin is kiesett a választási lehetőségek sorából. Az év elején Sallai hiányzott sérülés miatt, az örmények ellen pedig egyikük sem szerepelhet. Szeptemberben Lukács Dániel és Tóth Barna személyében két csatár is debütált, míg az örmények ellen az egyik fő esélyes a válogatottban tavaly bemutatkozó Gruber Zsombor lehet arra, hogy átvegye ferencvárosi csapattársa, Varga Barnabás helyét a kezdőcsapatban, miután ebben az idényben hat forduló alatt már hat gólt szerezett az NB I-ben, a DVTK ellen legutóbb csereként beállva kettőt is. (Sallai helyén pedig, akárcsak a portugálok ellen, Nagy Zsolt lehet a fő esélyes, hogy bekerüljön a kezdőbe.)

A csatársor mellett a másik „problémás” poszt a belső középpályás pozíciója, melyben idén már öt játékost is kipróbált Rossi – Csongvai Áront, Dárdai Bencét, Ötvös Bencét, Tóth Alexet és Vitális Milánt –, de közülük csak a 19 éves Tóth Alex játszott a legutóbbi öt meccs mindegyikén, a szeptemberi két vb-selejtezőn kezdett is. Neki minden esélye megvan, hogy hosszú távon is bebetonozza a helyét Rossi csapatában. A középpályán a változások egyik kiváltója, hogy az olasz szakember idén még egyszer sem hívta meg a keretbe a 88-szoros válogatott Nagy Ádámot és nem számolt az 53-szoros válogatott Kleinheisler Lászlóval sem a tavalyi Eb-keretből, miközben gyakori sérülések is nehezítették a középpályások kiválasztását (legutóbb Schäfer András, előtte Callum Styles esett ki sérülés miatt).

Rossinál 2018 óta, a mostani tízzel együtt összesen már 53 játékos mutatkozott be a válogatottban. Az idei a Tóthok éve, hiszen a már említett Tóth Barna és Tóth Alex mellett a kapus Tóth Balázs is bemutatkozhatott. Utóbbi kettő jó eséllyel állandó kerettaggá is válhat a következő években – az elmúlt időszakban éves szinten átlagosan 5–8 újonc mutatkozott be, akik közül általában egy vagy kettő, ritkább esetben három játékos tudta hosszabb távon is megvetni a lábát a keretben, esetleg a kezdőcsapatban is.

Idén a legtöbben, hárman a Fradiból mutatkoztak be, második a Paks két játékossal. Összességében pedig a Rossi-érában a Paks és a Ferencváros adta a legtöbb újoncot, ötöt-ötöt.

A MAGYAR VÁLOGATOTTBAN MARCO ROSSINÁL BEMUTATKOZÓ JÁTÉKOSOK*

2025 (10)

Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Paks), Ötvös Bence (Ferencváros), Szalai Gábor (Ferencváros), Tóth Alex (Ferencváros), Tóth Balázs (Blackburn – Anglia), Tóth Barna (Paks), Vitális Milán (ETO FC)

2024 (7)

Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gera Dániel (Diósgyőr), Gruber Zsombor (Ferencváros), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Szabó Levente (Braunschweig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth – Anglia),

2023 (5)

Csoboth Kevin (Újpest FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Kata Mihály (MTK Budapest), 5; Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), Varga Barnabás (Paksi FC)

2022 (8)

Ádám Martin (Paksi FC), 28; Baráth Péter (Debreceni VSC), ifj. Dárdai Pál (Fehérvár FC), 1; Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Vancsa Zalán (MTK Budapest), 2; Szappanos Péter (Bp. Honvéd), 2; Németh András (Genk – Belgium), Callum Styles (Barnsley – Anglia)

2021 (8)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Bolla Bendegúz (Fehérvár FC), Hahn János (Paksi FC), Kiss Tamás (SC Cambuur – Hollandia), Géresi Krisztián (Puskás Akadémia FC), Sallói Dániel (Sporting Kansas City – Egyesült Államok), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Tamás Márk (Slask Wroclaw – Lengyelország)

2020 (5)

Cseri Tamás (Mezőkövesd), Loic Nego (Fehérvár FC), Schäfer András (DAC 1904 – Szlovákia), Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

2019 (7)

Ferenczi János (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Bp. Honvéd), Holman Dávid (Slovan – Szlovákia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szalai Attila (Apollon – Ciprus), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria)

2018 (3)

Baráth Botond (Bp. Honvéd), Holender Filip (Bp. Honvéd), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország)

*Azt a klubot tüntettük fel a játékosok neve után, amelynél a válogatottban történő pályára lépésükkor szerepeltek.

A VÁLOGATOTTBAN ROSSINÁL BEMUTATKOZÓ NB I-ES JÁTÉKOSOK (32) MEGOSZLÁSA KLUBOK ALAPJÁN

Ferencváros: 5

Paks: 5

Bp. Honvéd: 4

Fehérvár: 3

KTE: 3

Puskás Akadémia: 3

DVSC: 2

MTK Budapest: 2

DVTK: 1

ETO: 1

Mezőkövesd: 1

Újpest FC: 1

ZTE FC: 1