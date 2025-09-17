Nemzeti Sportrádió

Pénteken indul a jegyértékesítés a Portugália elleni vb-selejtezőre

2025.09.17. 10:46
Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra előtte többek között a Bajnokok Ligájában vár feladat (Fotó: Dömötör Csaba)
Pénteken délelőtt 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott portugálok elleni, idegenbeli világbajnoki selejtezőjére.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a lisszaboni José Alvalade Stadionban október 14-én sorra kerülő összecsapásra 2500 belépőt biztosítanak a vendégszurkolók számára, ezek egységesen 8500 forintba kerülnek.

A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni voucher formájában. A belépőket a portugál szövetség későbbi időpontban teszi elérhetővé, azokat várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban három nappal azt megelőzően, e-mailben kapják meg a vásárlók. Az összecsapásra kizárólag a Szurkoló Klub regisztrált tagjai vásárolhatnak jegyet, egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni.

A vb-selejtezőre szurkolói járatot indít a válogatott egyik főszponzora, a Wizz Air, a járat a találkozó napján indul Budapestről és másnap reggel érkezik vissza Lisszabonból.

A magyar válogatott két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, ahonnan az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország

 

Ezek is érdekelhetik