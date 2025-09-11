Olaszországban is csatázhatunk a vb-részvételért – a pótselejtezőn át pokolian nehéz út vezethet Amerikába

Mint ismert, Európából 16 csapat jut ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra: 12-en a selejtezőcsoportok győzteseként, négyen a pótselejtezőből. Utóbbi tornát a csoportok 12 második helyezettje, illetve a Nemzetek Ligája előző kiírásának legjobb négy, a vb-selejtezőben legfeljebb harmadik helyen végzett válogatottjának részvételével tartják meg.

Marco Rossi együttese jelenleg 3. a csoportjában és a Nemzetek Ligája-rangsorban is csak a 8. olyan válogatott, amely a vb-selejtezőben nem áll legalább pótselejtezőt érő helyen. Az előzetes esélylatolgatások és az elemzőoldalak számításai szerint azonban jó esélye van a magyar csapatnak arra, hogy odaérjen a második helyre.

Ebben az esetben Magyarországnak a két fordulóból álló pótselejtezőt kellene megvívnia. Lássuk, kikkel játszhatnának a mieink!

A két, egymérkőzéses fordulóból álló pótselejtezőn induló válogatottakat négy kalapba osztják be. Az első háromba a csoportkör második helyezettjei kerülnek a novemberi FIFA-világranglistán betöltött helyezésük alapján, a negyedikbe pedig a Nemzetek Ligájából érkező együttesek. A csapatokat ezután négy ágra osztják be: ezek elődöntőiben az 1. kalapos csapatok a negyedikeket, a 2.-ba kerülők a 3.-ba besorolt válogatottakat fogadják. Arról, hogy a továbbjutók közül kik játszanak otthon, sorsolás dönt majd.

A Football Meets Data nevű mértékadó elemzőoldal szerdán publikált számításai szerint Magyarország a 3. kalapba kerülne, s az elődöntőben Szerbiában, Svédországban, Lengyelországban vagy Csehországban kellene pályára lépnie. Amennyiben ezt a csatát megnyerné Rossi együttese, a döntőben az 1. kalapból Olaszországot, Törökországot, Ukrajnát vagy Walest, a 4.-ből pedig Romániát, Észak-Macedóniát, Észak-Írországot vagy Moldovát kaphatná.

📊 Projected Nov 2025 FIFA points for teams expected in WC playoffs (as of 10 Sep):



Pot 1: 🇮🇹 1709, 🇹🇷 1560, 🇺🇦 1545, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1536

Pot 2: 🇷🇸 1527, 🇸🇪 1526, 🇵🇱 1516, 🇨🇿 1506

Pot 3: 🇸🇰 1493, 🇭🇺 1493, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1489, 🇧🇦 1338

Pot 4: 🇷🇴 🇲🇰 NIR☘️ 🇲🇩 (UNL entrants)



▪️🇺🇦 & 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 both lose points but… — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 10, 2025

A KALAPBEOSZTÁS A FOOTBALL MEETS DATA SZERINT

1. KALAP

Olaszország

Törökország

Ukrajna

Wales

2. KALAP

Szerbia

Svédország

Lengyelország

Csehország

3. KALAP

Szlovákia

Magyarország

Skócia

Bosznia-Hercegovina

4. KALAP

Románia

Észak-Macedónia

Észak-Írország

Moldova

Fontos hozzátenni, hogy a Football Meets Data úgy számol, Magyarország a pótselejtezős hely ellenére nem lesz ott a 48 csapatosra bővített, észak-amerikai világbajnokságon.

[📊 Seeding pots for the WC 2026 final tournament - as of 10 Sep]



🚨🔃 CHANGES SINCE LAST UPDATE:



▪️CRO 🇭🇷 replaces GER 🇩🇪 in Pot 1!

▪️ECU 🇪🇨 replaces AUS 🇦🇺 in Pot 2!

▪️RSA 🇿🇦 climbs to Pot 3!

▪️🆕 CPV 🇨🇻 enters Pot 4!

▪️UKR 🇺🇦 replaces GRE 🇬🇷 in Pot 4!

▪️BOL 🇧🇴 replaces VEN… pic.twitter.com/4LAoSY4uX5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 10, 2025

Amennyiben nem az elemzőoldal számításait, hanem a jelenlegi csoportállásokat és világranglistát vesszük figyelembe, azzal a különbséggel, hogy a magyar válogatott a második helyen végezne, a 2. kalapba kerülnénk. Ez esetben az elődöntőben Albániát, Észak-Írországot, Izlandot vagy Koszovót a Puskás Arénában fogadhatnánk, majd a döntőben az 1. kalapból Belgium, Olaszország, Ausztria és Lengyelország, a 4.-ből Németország, Wales, Románia és Svédország lehetne az ellenfél.

A pótselejtezők párosításai 2025 novemberében sorsolja ki az UEFA. Az elődöntőket 2026. március 26-án, a döntőket öt nappal később, március 31-én rendezik majd.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország