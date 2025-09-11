Nemzeti Sportrádió

Olaszországban is csatázhatunk a vb-részvételért – a pótselejtezőn át pokolian nehéz út vezethet Amerikába

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.09.11. 10:30
null
Kimagasló teljesítmény mellett szerencsés sorsolásra is szüksége lesz a magyar válogatottnak (Fotó: Török Attila)
Címkék
Magyarország vb-selejtező magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott jelenleg harmadik a világbajnoki selejtezőcsoportjában, s a Nemzetek Ligája rangsorában sincs előkelő helyen, így jelen állás szerint nem indulhatna még a pótselejtezőben sem. Hátravan azonban még négy csoportmérkőzés, amelyeken reális esélyük maradt a mieinknek arra, hogy egyet javítsanak pozíciójukon, s ezzel odaérjenek a pótkvalifikációba. Megnéztük, hogy a jelenlegi számítások szerint kiket kellene megverni a vb-részvételért.

Mint ismert, Európából 16 csapat jut ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra: 12-en a selejtezőcsoportok győzteseként, négyen a pótselejtezőből. Utóbbi tornát a csoportok 12 második helyezettje, illetve a Nemzetek Ligája előző kiírásának legjobb négy, a vb-selejtezőben legfeljebb harmadik helyen végzett válogatottjának részvételével tartják meg.

Marco Rossi együttese jelenleg 3. a csoportjában és a Nemzetek Ligája-rangsorban is csak a 8. olyan válogatott, amely a vb-selejtezőben nem áll legalább pótselejtezőt érő helyen. Az előzetes esélylatolgatások és az elemzőoldalak számításai szerint azonban jó esélye van a magyar csapatnak arra, hogy odaérjen a második helyre.

Ebben az esetben Magyarországnak a két fordulóból álló pótselejtezőt kellene megvívnia. Lássuk, kikkel játszhatnának a mieink!

A két, egymérkőzéses fordulóból álló pótselejtezőn induló válogatottakat négy kalapba osztják be. Az első háromba a csoportkör második helyezettjei kerülnek a novemberi FIFA-világranglistán betöltött helyezésük alapján, a negyedikbe pedig a Nemzetek Ligájából érkező együttesek. A csapatokat ezután négy ágra osztják be: ezek elődöntőiben az 1. kalapos csapatok a negyedikeket, a 2.-ba kerülők a 3.-ba besorolt válogatottakat fogadják. Arról, hogy a továbbjutók közül kik játszanak otthon, sorsolás dönt majd.

A Football Meets Data nevű mértékadó elemzőoldal szerdán publikált számításai szerint Magyarország a 3. kalapba kerülne, s az elődöntőben Szerbiában, Svédországban, Lengyelországban vagy Csehországban kellene pályára lépnie. Amennyiben ezt a csatát megnyerné Rossi együttese, a döntőben az 1. kalapból Olaszországot, Törökországot, Ukrajnát vagy Walest, a 4.-ből pedig Romániát, Észak-Macedóniát, Észak-Írországot vagy Moldovát kaphatná.

 

A KALAPBEOSZTÁS A FOOTBALL MEETS DATA SZERINT

1. KALAP
Olaszország
Törökország
Ukrajna
Wales

2. KALAP
Szerbia
Svédország
Lengyelország
Csehország

3. KALAP
Szlovákia
Magyarország
Skócia
Bosznia-Hercegovina

4. KALAP
Románia
Észak-Macedónia
Észak-Írország
Moldova

Fontos hozzátenni, hogy a Football Meets Data úgy számol, Magyarország a pótselejtezős hely ellenére nem lesz ott a 48 csapatosra bővített, észak-amerikai világbajnokságon.

Amennyiben nem az elemzőoldal számításait, hanem a jelenlegi csoportállásokat és világranglistát vesszük figyelembe, azzal a különbséggel, hogy a magyar válogatott a második helyen végezne, a 2. kalapba kerülnénk. Ez esetben az elődöntőben Albániát, Észak-Írországot, Izlandot vagy Koszovót a Puskás Arénában fogadhatnánk, majd a döntőben az 1. kalapból Belgium, Olaszország, Ausztria és Lengyelország, a 4.-ből Németország, Wales, Románia és Svédország lehetne az ellenfél.

A pótselejtezők párosításai 2025 novemberében sorsolja ki az UEFA. Az elődöntőket 2026. március 26-án, a döntőket öt nappal később, március 31-én rendezik majd.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. Magyarország

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

Magyarország vb-selejtező magyar válogatott
Legfrissebb hírek

„Jó kis csata lesz” – így várják az örmények a budapesti vb-selejtezőt

Magyar válogatott
15 perce

A Puskás Arénában voltak a legtöbben a szeptemberi, európai vb-selejtezőkön

Foci vb 2026
3 órája

Dupla Tízes: közelebb vagy távolabb került a világbajnoki álom a válogatottól?

Magyar válogatott
3 órája

Álljunk bele! – Pór Károly publicisztikája

Magyar válogatott
12 órája

Taktikai szemmel: tökéletesen ült Marco Rossi meccsterve, de sokba kerültek a hibák

Magyar válogatott
18 órája

Szoboszlai Dominik: Ebben nekem is megvan a felelősségem

Foci vb 2026
20 órája

Miért élnénk, ha nem egy álomért? Csapat van, most már jöjjön az eredmény is!

Magyar válogatott
21 órája

Haaland szinte elnézést kért a moldovai kapustól a 11 gól miatt

Foci vb 2026
22 órája
Ezek is érdekelhetik