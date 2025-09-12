Marco Rossi a válogatott játékát kritizálókhoz fordult: Varga hiányában ki legyen a középcsatárunk?

„Úgy gondolom, a lehető legjobban felkészültünk mindkét mérkőzésre. Figyelembe véve az ellenfelek karakterisztikáját, játéktudását, erősségeit és gyengeségeit, semmit sem csinálnék máshogy, hiszen működött a tervünk mindkét mérkőzésen, és egy kapitány felelőssége idáig tart – idézi a molcsapat.hu Marco Rossi szövetségi kapitányt. – A balszerencse azonban továbbra sem engedi el a kezünket. Ahogy korábban is mondtam, az Eb óta hihetetlenül pechesen jövünk ki a döntő helyzetekből, és ebben benne maradt legalább három pontunk a vb-selejtezők első két fordulójában.”

AZ ÍREK ELLENI 2–2-RŐL

Rossi úgy véli, Írországban bizonyították, hogy jól felkészültek az ellenfélből, és ha nincs a kiállítás, egészen biztosan megnyerjük a mérkőzést.

„Abszolút érvényesült a játékunk, voltak kiváló egyéni teljesítmények is, minden jól alakult a szünetig. A második félidőt azonban fejben nem a legjobban kezdtük. Öt percen belül kaptunk egy gólt és egy piros lapot, pedig nem volt sem taktikai változtatás, sem csere egyik oldalon sem – folytatta a kapitány, aki szerint annak oka, hogy megváltozott a játék képe, »a játékvezető volt«. – Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem alibit keresek a csapatnak, hanem tényleg így gondolom: a játékvezető döntései hozták vissza a meccsbe Írországot. Az első ír gól teljesen egyértelműen szabálytalan volt, Sala kiállítását el lehet fogadni, de azt is tegyük hozzá, hogy azért vesztette el a fejét, mert egy, akár sárga lapot is érő, szabálytalanságot nem fújtak le ellene.”

A PORTUGÁLOK ELLENI 2–3-RÓL

Érthető okokból más harcmodort választott a magyar csapat, de a terv ezúttal is működött a kapitány meglátása szerint. Bár a labda az ellenfélnél volt, nem sokat tudott kezdeni vele, kevés helyzethez jutott, a mieink pedig éltek az ellencsapásokból kialakuló kevés lehetőséggel.

„Végül nem jártunk sikerrel, de nem haragszom a fiúkra. Hibáztunk a végén, ami a döntetlenbe került, de ez nem másról szól, mint arról, hogy még mindig hiányzik az a nemzetközi rutin, amivel az ember az ilyen helyzeteket kezeli. Ez jönni fog magától, nem aggódom miatta, és egyébként is el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok a fiúkra. Jó meccset játszottunk Portugáliával, és reálisan nézve ennyi lehetett a célunk.”

A FEGYELMEZETLENSÉGRŐL

Rossi tisztában van azzal, hogy a szervezett, koncentrált futballba is becsúszhatnak hibák, az viszont nem fogadható el, ha fegyelmezetlenséggel saját magunkat hozzuk nehéz helyzetbe. Mint ismert, Varga Barnabás indulatos kirohanásáért kapott sárga lapja miatt nem játszhat majd az örmények ellen, és még nem tudható, Sallai Roland egy vagy két meccsre szóló eltiltást kap-e a dublini kiállításáért.

„Én is voltam játékos, tudom, milyen az, amikor az embert elviszik az érzelmei, ezért sok időt és energiát fektettem abba, hogy a játékosoknak a hideg fej fontosságát mantráztam. De úgy látszik, nem eleget. Ha a portugálok kerülnek ilyen helyzetbe, megvonják a vállukat, és behívnak pár játékost, akik alig gyengébbek a kezdőknél. Nekünk sajnos legalább hét-nyolc poszton igen súlyos gondot okoz, ha kiesik egy játékos, hiszen őket nem tudjuk egy az egyben pótolni, hanem a feladatkörök is változnak némileg a helyettesük belépésével.”

A kapitány felelevenítette: az első két fordulóban sérülés miatt nem számíthatott Schäfer Andrásra, de „kiügyeskedtük a pótlását”, és Dibusz Dénes helyettesítését is sikerült megoldani a portugálok ellen.

„De hogy mi lesz velünk Varga Barna nélkül, azt egyelőre nem tudom megmondani. Van karakterre hasonló játékosunk, de láthattuk, hogy ez önmagában még semmit sem jelent. Barna élete talán legjobb formájában játszik, úgyhogy most felkérem azokat, akik hiányolták a portugálok elleni meccsen a magyar dominanciát, meg az írek elleni támadójátékot a második félidőben, hogy adjanak tanácsot: ki legyen a középcsatárunk?” – tette fel a kérdést évődve a kapitány.

AZ ÖRMÉNYEK ELLENI OKTÓBERI MÉRKŐZÉSRŐL

Rossit meglepte, hogy az örmények legyőzték Írországot – nem tartja kizártnak, hogy a portugálok elleni nyitómeccset „elengedték”, és mindent a második fordulóra tettek fel.

„A válogatottat bírálók legnagyobb hibája mindig az, hogy nem veszik figyelembe az ellenfelek játékerejét a miénkhez viszonyítva – folytatta Rossi, aki szerint most valóban olyan ellenfél következik, amely ellen kötelező a győzelem. – Ezúttal azt várom a fiúktól, hogy domináljanak, az első perctől kezdve elvegyék az ellenfél játékát, és győzzenek. Örményország ellen nagyon komoly nyomás lesz rajtunk, de ha sikerül nyernünk, csökkenni fog. Hét, de inkább kilenc pontot kell szereznünk a hátralévő fordulókban, ezzel már meglesz a második hely, mert úgy gondolom, a reális célkitűzésünk ez lehet. Csak egy kicsit most már jó lenne, ha kevésbé lennénk pechesek.”