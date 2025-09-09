Varga Barnabás: Lehetett volna négy pont is, így meg egy van

„Talán kicsit okosabban kellett volna játszani, a második egyenlítésünk után nem kellett volna hátul elkezdeni játszani, de ez egész mérkőzésen ült, tehát ezért nem tudom hibáztatni a társakat, de pont ez az egy alkalom volt, amikor nem sikerült, a portugál pedig olyan csapat, amely kihasználja az ilyen hibákat. Nagyon sajnáljuk, mert lehetett volna négy pont is, így meg egy van” – mondta a mérkőzés után az M4 Sportnak a duplázó Varga Barnabás.

„Szerencsére én is érzem ezeket a beadásokat és a társak is jó helyre adják, úgyhogy örülök, hogy sikerült betalálnom ismét, de sajnos kevés volt ma” – tette hozzá.

„Óriási butaság volt, de nem gondoltam volna, hogy egy ilyenért sárgát kapok. Amikor ennyi érzelem, feszültség van a pályán, nem gondolom, hogy olyat csináltam, hogy sárga lapot kellett volna kapnom, tehát teljes butaságnak tartom ezt az új szabályt” – zárta szavait az FTC támadója.

„Mindent kitettünk a pályára és ahogy küzdöttünk egymásért... Úgy érzem, a szurkolók nem lehetnek csalódottak a meccs képe alapján, én az vagyok, megmondom őszintén. Ahogy Írországban győzelmet érdemeltünk volna, most minimum egy ikszet. Nagyon sajnálom, de jön egy örmények elleni mérkőzés itthon, amit meg kell nyerni ilyen hozzáállással és küzdőszellemmel. Ilyen szurkolótábor előtt ez az alap. Nagyon köszönjük nekik! Én még mindig eksztázisban vagyok, nagyon élveztem a mérkőzést. Portugália dominált, erre készültünk, Európában az egyik legerősebb csapat, de ezt tudtuk. Nagyon kompakt volt a brigád és azt beszéltük, hogy ilyen ellentámadásokból meg tudjuk szerezni a vezetést, de sajnálom, hogy így alakult a vége” – értékelte a találkozót Nagy Zsolt.

„A meccs képe alapján minimum egy ikszet megérdemeltünk volna” – jegyezte meg a Puskás Akadémia labdarúgója.

A magyar válogatottban Portugália ellen debütált a kapuban Tóth Balázs.

„Ezt az érzést sosem fogom elfelejteni. Tegnap már valószínűsíthető volt, hogy én védek, leült velem a mester és mondta, hogy nekem fog bizalmat szavazni. Nem is tudtam aludni éjszaka, azért, mert izgatott voltam. A délutáni pihenőnél sem tudtam aludni. Miután megtudtam, hogy velem fog kezdődni a kezdőcsapat, teljes fókuszba kerültem és nem kapcsolt ki az agyam egy pillanatra sem. Nagyon sajnálom ezt a meccset, hogy nem sikerült pontot szerezni” – mondta Tóth.

„Készültem rá, ki is elemeztük őket, de nem is kellett őket nagyon elemezni, hiszen minden hétvégén látom őket. Azt gondoltam, több helyzetük lesz, igazából szerintem nyolcvan percen keresztül birtokolták a labdát, de nem tudtak nagyon helyzeteket kialakítani a gólokon kívül. Az elején volt egy-két lepattanó labda, de azt gondolom, ebben a mérkőzésben több volt” – fogalmazott a Blackburn kapusa.