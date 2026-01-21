Exkluzív Marco Rossi-interjú csütörtökön a Nemzeti Sport felületein!

Olaszországi otthonában, a Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában kerestük fel a napokban Marco Rossit, a magyar válogatott szövetségi kapitányát. Beszélgettünk vele az elmúlt hetek vívódásairól, az Írország elleni világbajnoki selejtező tanulságairól, a nehéz időkben megerősödött ösztönzésről, a talpra állás kihívásáról és a nemzeti csapat céljairól. Az interjú írásban és videóban is megjelenik csütörtökön a Nemzeti Sport különböző felületein!