Exkluzív Marco Rossi-interjú csütörtökön a Nemzeti Sport felületein!

2026.01.21. 13:22
(Fotó: Árvai Károly)
Magyarország magyar válogatott Marco Rossi
Olaszországi otthonában, a Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában kerestük fel a napokban Marco Rossit, a magyar válogatott szövetségi kapitányát. Beszélgettünk vele az elmúlt hetek vívódásairól, az Írország elleni világbajnoki selejtező tanulságairól, a nehéz időkben megerősödött ösztönzésről, a talpra állás kihívásáról és a nemzeti csapat céljairól. Az interjú írásban és videóban is megjelenik csütörtökön a Nemzeti Sport különböző felületein!

 

