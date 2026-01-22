Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Elfogadtam volna a felmentésemet; Szoboszlai-góllal Liverpool-siker

2026.01.22. 00:01
NS-ajánló Szoboszlai Dominik Marco Rossi

 

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Négyoldalas nagyinterjú Marco Rossival: az első a vb-selejtezős kiesés után. Olaszországi otthonában, a Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában kereste fel Csillag Péter a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát. És beszélgetett vele az elmúlt hetek vívódásairól, az Írország elleni mérkőzés tanulságairól, a nehéz időkben megerősödött ösztönzésről, a talpra állás kihívásáról és a nemzeti csapat céljairól.

Mire megy a Fradi Vargák nélkül a Panathinaikosz ellen? Csütörtökön immár a hetedik alapszakaszmeccsét játssza az Európa-ligában a magyar bajnok, és Robbie Keane az újjáalakuló csapattól sem tud mást elképzelni, mint a győzelmet. Címlapsztori két oldalon.

Szoboszlai Dominik pimasz szabadrúgása is kellett a Liverpool marseille-i sikeréhez. Az angol bajnok ezzel már-már biztosan nyolcaddöntős, Sallai Roland pedig a Galatát segítette madridi öngólhoz az Atlético ellen. Bajnokok Ligája két oldalon.

Magyar szünnap a férfi vízilabda és kézilabda Eb-n. Szeleczki Róbert belgrádi és Vincze Szabolcs malmői tudósítása már a sorsdöntőnek ígérkező péntekre fókuszál.

EMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Ezek is érdekelhetik