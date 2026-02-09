Bódog Tamás: Ilyen az a meccs, amelyben van szenvedély és lelkesedés
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője: – Ilyen az a meccs, amelyben van szenvedély és lelkesedés, ezekért érdemes kijárni a stadionba. Most nem csak szimplán huszonegy kapura lövésünk volt, hanem a befejezések is jól sikerültek, és míg a zalaegerszegi meccs után kritizáltam a rögzített játékhelyzeteink minőségét, ezúttal több gólt is szereztünk ilyen szituációból, bebizonyítva, hogy érdemes ezeket is gyakorolni. Nem kell hozzá más, mint jól beadott labda, mert a magasság megvan a csapatban. Szokták mondani, hogy győztes csapaton ne változtass, de a futball ilyen, egy-egy jó teljesítménnyel be lehet kerülni a csapatba. Nemanja Antonov az érkezésem után játszott, aztán Benczenleitner Barna szerepeltetése került előtérbe, most ketten együtt voltak a pályán, és mondhatom, Antonov remekelt, a gólpasszai élményszámba mentek, de azokon kívül is ragyogó labdákkal szolgálta ki a társait. Amikor karácsony előtt elbúcsúztunk egymástól a csapattal, mindenki egyéni programot kapott, mert tudtuk, rövid a felkészülés, egyből a közepébe kell vágni, nincs idő. Mindenki elvégezte az egyéni munkát, az edzőtáborban szintén mindenki hozzátette a magáét, ezeknek így együtt köszönhető, hogy ilyen állapotban van most a csapat.
Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője: – Az első félidő a terveink szerint alakult, azokból a szituációkból szereztünk két gólt és még lőttünk egy kapufát, amelyekre készültünk. Ezzel együtt tisztában voltunk vele, hogy Nyíregyházán, ilyen hangulatban nehezen tud érvényesülni a labdabirtokláson alapuló játékunk. A fő problémát azonban a szabad- és szögletrúgásokból kapott gólok jelentették, rögtön így indult a második félidő, ami nagy lendületet adott az ellenfélnek. Hátul azért váltottunk szerkezetet, hogy a középpályásaink feljebb tudjanak lépni azáltal, hogy három belső védő játszik mögöttük. A Nyíregyháza két fizikailag erős támadóját szerettük volna távolabb tartani a kapunktól, illetve azt szerettük volna, hogy többen legyünk a kapu előterében. A fő gondunk azonban az volt, ami Kisvárdán és a Kazincbarcika ellen is, hogy sok gólt kapunk a rögzített helyzeteket követően. Kisvárdán nagyon egységesen játszottunk, a Kazincbarcika ellen is erőteljes futballt mutattunk be, de nem rúgtuk be a helyzeteket, és most is rendben volt az első félidő, az átmenetekből akadtak lehetőségeink. Ennek a sportágnak fontos része, hogy miként bánunk a labdával, de futásban, akaratban és ugrásban is fel kell venni a versenyt az ellenféllel, a játék ezen részében kell előrelépnünk.
LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 4–2 (1–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3577 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Kvasina (13.), Tijani (48., 81. – a másodikat 11-esből), Temesvári (73.), ill. Németh H. (8.), Jurek (18.)
Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC Győr
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
21
9
4
8
26–26
0
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
21
8
6
7
31–27
+4
30
|8. MTK Budapest
21
7
3
11
39–46
–7
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Nyíregyháza Spartacus
21
5
6
10
25–37
–12
21
|11. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14