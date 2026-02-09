Bódog Tamás: Ilyen az a meccs, amelyben van szenvedély és lelkesedés

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője: – Ilyen az a meccs, amelyben van szenvedély és lelkesedés, ezekért érdemes kijárni a stadionba. Most nem csak szimplán huszonegy kapura lövésünk volt, hanem a befejezések is jól sikerültek, és míg a zalaegerszegi meccs után kritizáltam a rögzített játékhelyzeteink minőségét, ezúttal több gólt is szereztünk ilyen szituációból, bebizonyítva, hogy érdemes ezeket is gyakorolni. Nem kell hozzá más, mint jól beadott labda, mert a magasság megvan a csapatban. Szokták mondani, hogy győztes csapaton ne változtass, de a futball ilyen, egy-egy jó teljesítménnyel be lehet kerülni a csapatba. Nemanja Antonov az érkezésem után játszott, aztán Benczenleitner Barna szerepeltetése került előtérbe, most ketten együtt voltak a pályán, és mondhatom, Antonov remekelt, a gólpasszai élményszámba mentek, de azokon kívül is ragyogó labdákkal szolgálta ki a társait. Amikor karácsony előtt elbúcsúztunk egymástól a csapattal, mindenki egyéni programot kapott, mert tudtuk, rövid a felkészülés, egyből a közepébe kell vágni, nincs idő. Mindenki elvégezte az egyéni munkát, az edzőtáborban szintén mindenki hozzátette a magáét, ezeknek így együtt köszönhető, hogy ilyen állapotban van most a csapat.

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője: – Az első félidő a terveink szerint alakult, azokból a szituációkból szereztünk két gólt és még lőttünk egy kapufát, amelyekre készültünk. Ezzel együtt tisztában voltunk vele, hogy Nyíregyházán, ilyen hangulatban nehezen tud érvényesülni a labdabirtokláson alapuló játékunk. A fő problémát azonban a szabad- és szögletrúgásokból kapott gólok jelentették, rögtön így indult a második félidő, ami nagy lendületet adott az ellenfélnek. Hátul azért váltottunk szerkezetet, hogy a középpályásaink feljebb tudjanak lépni azáltal, hogy három belső védő játszik mögöttük. A Nyíregyháza két fizikailag erős támadóját szerettük volna távolabb tartani a kapunktól, illetve azt szerettük volna, hogy többen legyünk a kapu előterében. A fő gondunk azonban az volt, ami Kisvárdán és a Kazincbarcika ellen is, hogy sok gólt kapunk a rögzített helyzeteket követően. Kisvárdán nagyon egységesen játszottunk, a Kazincbarcika ellen is erőteljes futballt mutattunk be, de nem rúgtuk be a helyzeteket, és most is rendben volt az első félidő, az átmenetekből akadtak lehetőségeink. Ennek a sportágnak fontos része, hogy miként bánunk a labdával, de futásban, akaratban és ugrásban is fel kell venni a versenyt az ellenféllel, a játék ezen részében kell előrelépnünk.

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 4–2 (1–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 3577 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Kvasina (13.), Tijani (48., 81. – a másodikat 11-esből), Temesvári (73.), ill. Németh H. (8.), Jurek (18.)

