Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás kapu előtti hatékonysága a klasszisokét idézi

M. D.M. D.
Vágólapra másolva!
2025.09.11. 06:29
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
vb 2026 Varga Barnabás magyar válogatott
A portugálok ellen 3–2-re elveszített világbajnoki selejtezőn Varga Barnabás két gólt fejelt. Ezzel a statisztikával olyan klasszisokat előz meg, mint Kiprich József, Gera Zoltán, Dunai II Antal, Albert Flórián, Várady Béla, Détári Lajos, Fazekas László vagy Törőcsik András.


Sallai Rolandhoz hasonlóan Varga Barnabás  is indokolatlanul nehezítette meg a válogatott helyzetét, amikor a Loic Nego kezezéséért megítélt tizenegyes után hevesen reklamált, így a vb-selejtezőben kapott második sárga lapja miatt nem játszhat az Örményország elleni kulcsfontosságú meccsen. Pótolhatatlan csatár, pályafutása első két világbajnoki selejtezőjén három gólt szerzett, Portugália ellen a védjegyének számító zseniális fejesekkel duplázott. Sajnos a kapu előtti kíméletlen hatékonysága mellett a fegyelmezetlenség is része a játékának. A 2024–2025-ös évadban a Ferencvárosban 11 sárga lapot kapott 44 meccsen (a válogatottban is összeszedett kettőt nyolc összecsapáson), az NB I-ben és az Európa-ligában is ötször figyelmeztették. A kettő közül inkább az európai porondon kapott eltiltása számít „bravúrnak”, nyolc meccsen hozta össze, ráadásul a Plzen elleni, 16 közé jutásért rendezett visszavágóról maradt le miatta. Az NB I-ben a Puskás Akadémia elleni rangadót kellett kihagynia ötödik sárga lapja miatt, az FTC azt is elveszítette, és sokáig nem is tudott visszakapaszkodni az élre.

Amikor azonban a pályán van, bámulatos a teljesítménye, érdemes megvizsgálni a fő statisztikai mutatóit, amióta 2021-ben bemutatkozott a magyar élvonalban. Összesen 174 hivatalos mérkőzésen (a tétmérkőzések mellett válogatott felkészülési találkozók is szerepelnek) lépett pályára az elmúlt négy évben, ezeken 103 gólt szerzett és 28 gólpasszt adott. Nemzetközi szinten is kimagasló teljesítmény, s az európai porondon minden évben megmutatja, nyugati elit bajnokságban is megállná a helyét. Csak a Ferencváros színeiben futballozott nemzetközi kupasorozatokban, 13 Konferencialiga- és Európa-liga-főtáblás mérkőzésen nyolc gólt szerzett, két gólpasszt adott, a Kl, az El és a BL-selejtezőt is számítva 29 összecsapáson 22 gól és hét gólpassz a mérlege. A magyar válogatottban eddig 19 tétmérkőzésen szerepelt, nyolc gólt szerzett, tehát majdnem minden második tétmérkőzésén betalál (0.42 gól/meccs). Ezzel a statisztikával olyan klasszisokat előz meg, mint Kiprich József (0.38), Gera Zoltán (0.38), Dunai II Antal (0.29), Albert Flórián (0.27), Várady Béla (0.25), Détári Lajos (0.23), Fazekas László (0.21) vagy Törőcsik András (0.14).

Kapcsolódó tartalom

Varga kettőt fejelt, Cristiano Ronaldo is betalált a Puskás Arénában – videós összefoglaló

Tóth Balázs hiába érezte az irányt, nem tudta védeni az ötszörös aranylabdás tizenegyesét.

Varga Barnabás: Lehetett volna négy pont is, így meg egy van

Az FTC csatára két meccsen két sárga lapot kapott, ezért kihagyja a következő vb-selejtezős meccset.

Varga duplája is kevés volt, Portugália győzött; Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!

Varga Barnabás és Tóth Balázs volt a mieink legjobbja a portugálok ellen – Nemzeti Sport-osztályzatok

Nagyot küzdött Marco Rossi csapata, mégis a vendégeké lett a három pont.

 

 

vb 2026 Varga Barnabás magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Dupla Tízes: közelebb vagy távolabb került a világbajnoki álom a válogatottól?

Magyar válogatott
22 perce

Palotai Károly: a bíró, aki tudott focizni

Népsport
1 órája

Álljunk bele! – Pór Károly publicisztikája

Magyar válogatott
8 órája

Orbán Viktor megköszönte a szurkolóknak a lélegzetelállító koreográfiát

Magyar válogatott
8 órája

Felajánlotta lemondását a román szövetségi kapitány

Foci vb 2026
14 órája

Taktikai szemmel: tökéletesen ült Marco Rossi meccsterve, de sokba kerültek a hibák

Magyar válogatott
15 órája

Szoboszlai Dominik: Ebben nekem is megvan a felelősségem

Foci vb 2026
17 órája

Miért élnénk, ha nem egy álomért? Csapat van, most már jöjjön az eredmény is!

Magyar válogatott
18 órája
Ezek is érdekelhetik