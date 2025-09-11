Varga Barnabás kapu előtti hatékonysága a klasszisokét idézi



Sallai Rolandhoz hasonlóan Varga Barnabás is indokolatlanul nehezítette meg a válogatott helyzetét, amikor a Loic Nego kezezéséért megítélt tizenegyes után hevesen reklamált, így a vb-selejtezőben kapott második sárga lapja miatt nem játszhat az Örményország elleni kulcsfontosságú meccsen. Pótolhatatlan csatár, pályafutása első két világbajnoki selejtezőjén három gólt szerzett, Portugália ellen a védjegyének számító zseniális fejesekkel duplázott. Sajnos a kapu előtti kíméletlen hatékonysága mellett a fegyelmezetlenség is része a játékának. A 2024–2025-ös évadban a Ferencvárosban 11 sárga lapot kapott 44 meccsen (a válogatottban is összeszedett kettőt nyolc összecsapáson), az NB I-ben és az Európa-ligában is ötször figyelmeztették. A kettő közül inkább az európai porondon kapott eltiltása számít „bravúrnak”, nyolc meccsen hozta össze, ráadásul a Plzen elleni, 16 közé jutásért rendezett visszavágóról maradt le miatta. Az NB I-ben a Puskás Akadémia elleni rangadót kellett kihagynia ötödik sárga lapja miatt, az FTC azt is elveszítette, és sokáig nem is tudott visszakapaszkodni az élre.

Amikor azonban a pályán van, bámulatos a teljesítménye, érdemes megvizsgálni a fő statisztikai mutatóit, amióta 2021-ben bemutatkozott a magyar élvonalban. Összesen 174 hivatalos mérkőzésen (a tétmérkőzések mellett válogatott felkészülési találkozók is szerepelnek) lépett pályára az elmúlt négy évben, ezeken 103 gólt szerzett és 28 gólpasszt adott. Nemzetközi szinten is kimagasló teljesítmény, s az európai porondon minden évben megmutatja, nyugati elit bajnokságban is megállná a helyét. Csak a Ferencváros színeiben futballozott nemzetközi kupasorozatokban, 13 Konferencialiga- és Európa-liga-főtáblás mérkőzésen nyolc gólt szerzett, két gólpasszt adott, a Kl, az El és a BL-selejtezőt is számítva 29 összecsapáson 22 gól és hét gólpassz a mérlege. A magyar válogatottban eddig 19 tétmérkőzésen szerepelt, nyolc gólt szerzett, tehát majdnem minden második tétmérkőzésén betalál (0.42 gól/meccs). Ezzel a statisztikával olyan klasszisokat előz meg, mint Kiprich József (0.38), Gera Zoltán (0.38), Dunai II Antal (0.29), Albert Flórián (0.27), Várady Béla (0.25), Détári Lajos (0.23), Fazekas László (0.21) vagy Törőcsik András (0.14).