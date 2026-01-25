Futsal Eb: Marco Rossi is gratulált a történelmi győzelemhez

Mint beszámoltunk róla, történelmet írt Ljubljanában a magyar futsalválogatott, amely Lengyelország 4–2-es legyőzésével históriája első Európa-bajnoki pontjait szerezte. A remek sikerhez gratulált Marco Rossi, a nagypályás labdarúgók szövetségi kapitánya is, a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt is elárulta: a szülőhazája, Olaszország elleni mérkőzésen is Magyarországért fog szorítani.

„Kedves Futsalválogatott!

Természetesen néztem tegnap a lengyelek elleni meccseteket. A történelmi győzelmetekhez szívből gratulálok minden játékosnak, stábtagnak, kollégámnak, Sergiónak pedig külön is! Amellett, hogy egész Magyarországot büszkévé tettétek, történelmet is írtatok, hiszen megszereztétek a magyar futsalválogatott történetének első Eb-pontjait – ráadásul rögtön hármat! Ez azonban csak a kezdet volt, az első lépés, hiszen kedden következnek a portugálok, majd csütörtökön minden bizonnyal sorsdöntő meccset játszotok Olaszországgal. Én olasznak születtem, de magyar is vagyok, és ebben a csatában most mögöttetek fogok állni és nagyon szurkolok Nektek. Hajrá, magyarok!” – szólt a 61 éves szakember üzenete.