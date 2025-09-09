Marco Rossi: Nem szabadott volna kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk

A születésnapos Marco Rossi a játékkal elégedett volt, a győztes portugál miatt azonban bosszús, mondván elkerülhető lett volna.

„Azt gondolom, be kell látnunk, amikor a világ egyik legerősebb csapata ellen játszunk, akkor benne van, hogy veszítünk. Koncentráltak voltunk, jól védekeztünk és még a támadójátékról sem mondtunk le, egyenlíteni is sikerült a hajrában, mégis kikaptunk. Nem szabadott volna kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk, remélem, tanulunk ebből. Keserű a szánk íze, mert ezen a két meccsen legalább három pontot veszítettünk. Én nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosok sem. Ő képes volt csodákra, mi most nem.”

Varga Barnabás sárga lapja miatt nem játszhat Örményországban, erre is reagált a kapitány.

„Nagyot hibázott Varga Barnabás. A játékosok lelkére kötöttük, hogy akinek van sárga lapja, figyeljen oda. Ehhez képest reklamálásért kapott lapot Varga, naív dolog volt, elkerülhető lett volna…. Az örmények ellen nem lesz velünk. Reméljük, Sallai Rolandot csak egy meccsre tiltják el az írek elleni kiállításáért, mert ha kettőre, akkor nagy bajban vagyunk.”

Rossi méltatta a remekül védő Tóth Balázst, a portugálok tizenegyeséről elmondta, hogy nem látta még pontosan a szituációt. Végül reagált arra is, hogy ezúttal jobb volt a helyzetkihasználásunk.

„A svédek és a törökök ellen az döntött ellenünk, hogy nem lőttük be a helyzeteket. Ehhez képest ma sokkal kevesebb várható gólmennyiséget fociztunk össze, mint a portugálok, mégis meccsben voltunk. Ezt tartanunk kell a jövőben is, mert nekünk nincs tíz támadóklasszisunk, nekünk van nagyjából két olyan játékosunk, aki rendszeresen képes ilyen meccseken is kapuba találni. Amikor egy új játékost behívok, akkor azt tartsák tiszteletbe, mert van oka, hogy meghívtam. Senki nem befolyásol ezekben a döntéseimben, csak azt hívom be, aki szerintem megérdemli azt.”