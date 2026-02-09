A 60 éves Sztoicskovot egykori Barca-sztárok köszöntötték – fotó, videók

Vasárnap töltötte be a 60. életévét minden idők legjobb bolgár labdarúgója, az FC Barcelonával 1992-ben BEK-győztes, az 1994-es világbajnokság társgólkirálya, a vb-n a bolgár válogatottal négy közé jutott, majd az év végén Aranylabdával elismert Hriszto Sztoicskov, aki a pályafutása során 83 válogatott meccsén 37 gólt szerzett.

Sztoicskov Popescuval (Fotó: instagram.com)

A Bulgáriában a CSZKA Szófiával minden jelentős címet megnyerő Sztoicskov a nemzetközi színtéren Barcelonában tette le igazán a névjegyét, hiszen a BEK-győzelem mellett a második legrangosabbnak számító KEK-et (1997) és kétszer az európai Szuperkupát is megnyerte a csapattal, öt bajnoki cím, négy Spanyol Szuperkupa-siker és egy Spanyol Kupa-győzelem mellett. Sztoicskov két időszakot töltött el a katalán klubnál, 1990 és 1995, majd 1996 és 1998 között. Nem véletlen, hogy születésnapja alkalmából korábbi barcelonai klubtársai látogatták meg. A két román válogatott klasszis, Gheorghe Hagi és Gheorghe Popescu, valamint a spanyol Txiki Begiristain.

Sztoicskov vasárnap a hivatalos Insta-oldalán posztolt az egykori csapattársak látogatásáról, akiknek személyesen mutatta be a 60. születésnapja alkalmából összeállított új emlékkiállítást, ami a 2023-ban megnyitott, szófiai Hriszto Sztoicskov Hírességek Csarnokában található.

„Barátságos légkör, tisztelet és kölcsönös elismerés” – írta a látogatásról készült képek mellé Sztoicskov.

SZTOICSKOV FELEJTHETETLEN PILLANATAI A PÁLYÁRÓL

SZTOICSKOV ÉS HAGI A BARCELONÁBAN



Sztoicskov a születésnapja alkalmából a szurkolóknak a „Mi még bolgárok vagyunk” című dallal, annak videóklipjével mondott köszönetet, amelyben ő is énekel, ezt a Youtube-on tették közzé.