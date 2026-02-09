A 60 éves Sztoicskovot egykori Barca-sztárok köszöntötték – fotó, videók
Vasárnap töltötte be a 60. életévét minden idők legjobb bolgár labdarúgója, az FC Barcelonával 1992-ben BEK-győztes, az 1994-es világbajnokság társgólkirálya, a vb-n a bolgár válogatottal négy közé jutott, majd az év végén Aranylabdával elismert Hriszto Sztoicskov, aki a pályafutása során 83 válogatott meccsén 37 gólt szerzett.
A Bulgáriában a CSZKA Szófiával minden jelentős címet megnyerő Sztoicskov a nemzetközi színtéren Barcelonában tette le igazán a névjegyét, hiszen a BEK-győzelem mellett a második legrangosabbnak számító KEK-et (1997) és kétszer az európai Szuperkupát is megnyerte a csapattal, öt bajnoki cím, négy Spanyol Szuperkupa-siker és egy Spanyol Kupa-győzelem mellett. Sztoicskov két időszakot töltött el a katalán klubnál, 1990 és 1995, majd 1996 és 1998 között. Nem véletlen, hogy születésnapja alkalmából korábbi barcelonai klubtársai látogatták meg. A két román válogatott klasszis, Gheorghe Hagi és Gheorghe Popescu, valamint a spanyol Txiki Begiristain.
Sztoicskov vasárnap a hivatalos Insta-oldalán posztolt az egykori csapattársak látogatásáról, akiknek személyesen mutatta be a 60. születésnapja alkalmából összeállított új emlékkiállítást, ami a 2023-ban megnyitott, szófiai Hriszto Sztoicskov Hírességek Csarnokában található.
„Barátságos légkör, tisztelet és kölcsönös elismerés” – írta a látogatásról készült képek mellé Sztoicskov.
SZTOICSKOV FELEJTHETETLEN PILLANATAI A PÁLYÁRÓL
SZTOICSKOV ÉS HAGI A BARCELONÁBAN
Sztoicskov a születésnapja alkalmából a szurkolóknak a „Mi még bolgárok vagyunk” című dallal, annak videóklipjével mondott köszönetet, amelyben ő is énekel, ezt a Youtube-on tették közzé.
|HRISZTO SZTOICSKOV
Született: 1966. február 8., Plovdiv
Posztja: csatár
Klubjai játékosként: Hebrosz Hamranli (1982–1984), CSZKA Szófia (1984–1990 és 1998), FC Barcelona (spanyol, 1990–1995 és 1996–1998), Parma (olasz, 1995–1996), Al-Naszr (szaúdi, 1998), Kasiva Reysol (japán, 1998), Chicago Fire (amerikai, 2000–2002), DC United (amerikai, 2003)
Legnagyobb sikerei: BEK-győztes (1992), aranylabdás, vb-gólkirály és vb-4. a bolgár válogatottal (1994), KEK-győztes (1997), európai Szuperkupa-győztes (1992, 1997), 5x spanyol bajnok (1991–1994 és 1998), 4x spanyol szuperkupa-győztes (1992, 1993, 1995, 1996), Spanyol kupa-győztes (1997), 3x bolgár bajnok (1987, 1989, 1990) és 4x Bolgár Kupa-győztes (1985, 1987, 1988, 1989)
Csapatai edzőként: bolgár válogatott (2004–2007), Celta Vigo (spanyol, 2007), Litex (bolgár, 2012–2013), CSZKA Szófia (2013)