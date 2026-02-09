Nemzeti Sportrádió

A 60 éves Sztoicskovot egykori Barca-sztárok köszöntötték – fotó, videók

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2026.02.09. 07:06
null
Hriszto Sztoicskov (balról a második) az egykori csapattársak, Hagi (a bal szélen), Popescu (jobbról a második) és Begiristain társaságában (Fotó: instagram.com)
Címkék
születésnap Gheorghe Hagi Txiki Begiristain Gheorghe Popescu Hriszto Sztoicskov
Vasárnap töltötte be 60. életévét a bolgár futball egyetlen aranylabdása, Hriszto Sztoicskov, aki a hivatalos Insta-oldalán posztolta, hogy születésnapja alkamából meglátogatták korábbi barcelonai csapattársai, a román futball két ikonja, Gheorghe Hagi és Gheorghe Popescu, valamint a 22-szeres spanyol válogatott Txiki Begiristain.

 

Vasárnap töltötte be a 60. életévét minden idők legjobb bolgár labdarúgója, az FC Barcelonával 1992-ben BEK-győztes, az 1994-es világbajnokság társgólkirálya, a vb-n a bolgár válogatottal négy közé jutott, majd az év végén Aranylabdával elismert Hriszto Sztoicskov, aki a pályafutása során 83 válogatott meccsén 37 gólt szerzett.

Sztoicskov Popescuval (Fotó: instagram.com)

A Bulgáriában a CSZKA Szófiával minden jelentős címet megnyerő Sztoicskov a nemzetközi színtéren Barcelonában tette le igazán a névjegyét, hiszen a BEK-győzelem mellett a második legrangosabbnak számító KEK-et (1997) és kétszer az európai Szuperkupát is megnyerte a csapattal, öt bajnoki cím, négy Spanyol Szuperkupa-siker és egy Spanyol Kupa-győzelem mellett. Sztoicskov két időszakot töltött el a katalán klubnál, 1990 és 1995, majd 1996 és 1998 között. Nem véletlen, hogy születésnapja alkalmából korábbi barcelonai klubtársai látogatták meg. A két román válogatott klasszis, Gheorghe Hagi és Gheorghe Popescu, valamint a spanyol Txiki Begiristain.

Sztoicskov vasárnap a hivatalos Insta-oldalán posztolt az egykori csapattársak látogatásáról, akiknek személyesen mutatta be a 60. születésnapja alkalmából összeállított új emlékkiállítást, ami a 2023-ban megnyitott, szófiai Hriszto Sztoicskov Hírességek Csarnokában található.

„Barátságos légkör, tisztelet és kölcsönös elismerés” – írta a látogatásról készült képek mellé Sztoicskov. 

SZTOICSKOV FELEJTHETETLEN PILLANATAI A PÁLYÁRÓL

SZTOICSKOV ÉS HAGI A BARCELONÁBAN


Sztoicskov a születésnapja alkalmából a szurkolóknak a „Mi még bolgárok vagyunk” című dallal, annak videóklipjével mondott köszönetet, amelyben ő is énekel, ezt a Youtube-on tették közzé.

 

 

HRISZTO SZTOICSKOV
Született: 1966. február 8., Plovdiv
Posztja: csatár
Klubjai játékosként: Hebrosz Hamranli (1982–1984), CSZKA Szófia (1984–1990 és 1998), FC Barcelona (spanyol, 1990–1995 és 1996–1998), Parma (olasz, 1995–1996), Al-Naszr (szaúdi, 1998), Kasiva Reysol (japán, 1998), Chicago Fire (amerikai, 2000–2002), DC United (amerikai, 2003)
Legnagyobb sikerei: BEK-győztes (1992), aranylabdás, vb-gólkirály és vb-4. a bolgár válogatottal (1994), KEK-győztes (1997), európai Szuperkupa-győztes (1992, 1997), 5x spanyol bajnok (1991–1994 és 1998), 4x spanyol szuperkupa-győztes (1992, 1993, 1995, 1996), Spanyol kupa-győztes (1997),  3x bolgár bajnok (1987, 1989, 1990) és 4x Bolgár Kupa-győztes (1985, 1987, 1988, 1989)
Csapatai edzőként: bolgár válogatott (2004–2007), Celta Vigo (spanyol, 2007), Litex (bolgár, 2012–2013), CSZKA Szófia (2013) 
NÉVJEGY

 

születésnap Gheorghe Hagi Txiki Begiristain Gheorghe Popescu Hriszto Sztoicskov
Legfrissebb hírek

Száz éve született Grosics Gyula, az Aranycsapat negyedik védője

Magyar válogatott
2026.02.04. 07:00

A 120 éve született Sebes Gusztáv a sikerrel is összefonódott

Népsport
2026.01.22. 08:09

Nagy Ilona, az olimpiai és világbajnoki bronzérmes kézilabdázó 75 esztendős

Kézilabda
2026.01.21. 07:16

Ladányi Balázs: A fiatal idősebbek közé tartozom

Jégkorong
2026.01.06. 11:42

Hetvenéves a közönségkedvenc csatár, Szabó Ferenc

Magyar válogatott
2026.01.04. 09:42

Tóth Zoltán: Köszönöm Östreicher Emilnek, hogy segített nekem megszökni

Magyar válogatott
2025.12.29. 08:49

„A természetem kubai, a szívem magyar” – Navarrete József hatvanéves

Egyéb egyéni
2025.12.26. 10:13

Kirsner Erika: Maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal

Kézilabda
2025.12.23. 07:01
Ezek is érdekelhetik