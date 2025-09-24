Nemzeti Sportrádió

Kiderült, a román drukkerek miért estek neki a csendőröknek és egymásnak a Magyarország elleni Eb-pótselejtezőn – fotó

2025.09.24. 20:35
Forrás: gsp.ro
futsal Magyarország magyar futsalválogatott férfi futsal magyar–román
Mint arról beszámoltunk, a hazaiak 1–0-s vezetésénél a hatodik percben nézőtéri rendbontás miatt egy időre félbeszakadt a Románia–Magyarország férfi futsalmérkőzés, az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágója. A román GSP azt is tudni véli, miért kezdtek rendbontásba a románok...

 

Mint azt korábban megírtuk, a hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással és a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. Végül több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs, a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek azonban tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a meccset. 

A meccsen hazai oldalról az FCU Craiova szurkolói, valamint a Farul Constanta-dukkerek részt. A román GSP úgy tudja, a csendőrökkel és egymással való szurkolói összecsapásra azután került sor, hogy a Craiova-szurkolók a meccs félbeszakítását kérték, mivel az eredményjelző Magyarország–Magyarország feliratot mutatott Románia–Magyarország helyett, ahogy cikkünk ajánlófotója mutatja.   

A meccset azóta folytatták, a mieink egyenlítettek, de jelenleg a románok 2–1-re vezetnek. A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re a magyarok nyerték meg. 

 

