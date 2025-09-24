Nemzeti Sportrádió

Több mint fél órára félbeszakadt a magyar futsalválogatott Románia elleni Eb-pótselejtezője

2025.09.24. 19:00
Félbeszakadt a magyar férfi futsalválogatott mérkőzése Romániában (Fotó: mlsz.hu)
A hazaiak 1–0-s vezetésénél a hatodik percben nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt a Románia–Magyarország férfi futsalmérkőzés, az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágója.

A hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással és a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. 

Végül több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs, a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek azonban tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a meccset. 

A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re a magyarok nyerték meg.

 

