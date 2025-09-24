Több mint fél órára félbeszakadt a magyar futsalválogatott Románia elleni Eb-pótselejtezője

A hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással és a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.

Végül több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a meccs, a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek azonban tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a meccset.

A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re a magyarok nyerték meg.