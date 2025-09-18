Ötgólos meccsen győzte le Romániát, előnnyel utazhat a visszavágóra a magyar futsalválogatott

Telt ház, azaz a valamivel több mint négyezer néző remek hangulatot teremtett Debrecenben a Főnix Csarnokban a Magyarország–Románia Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén. Zengett-zúgott a „hajrá, magyarok!" – vajon mit érezhettek a román válogatott magyar nemzetiségű tagjai, akik között Hadnagy István éppenséggel Nyíregyházán ontja a gólokat: Mi több, a válogatottat is magyar nemzetiségű szakember, Kacsó Endre irányítja. Az első félidő nagy csatát, s valamivel több hazai helyzetet hozott. A közönség űzte, hajtotta Alasztics Marcelléket, ám gól a szünet előtt nem született.

Nem úgy a folytatásban, amikor is a középkezdés után két perccel szöglet utáni kombinációt követően a magyar válogatott honosított brazilja, Rafinha lőtte védhetetlenül a labdát a román kapuba. A vezetés után az amúgy is izzó hangulat tovább fokozódott, ám nem sikerült növelni az előnyt, viszont szerencsés találattal egyenlítettek a vendégek, mígnem a 34. percben jött Büki Baltazár, majd hogy a meccs végéig lobogjon a tűz, arról Hadházi László gólja tett. A magyar válogatottnál az előny a Craiovában rendezendő szerdai visszavágó előtt. A párharc győztese ott lehet a 2026-os Eb-n.

FUTSAL

Európa-bajnoki pótselejtező, 1. mérkőzés

Magyarország–Románia 3–2 (0–0)

DEBRECEN, 3500 néző

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Kajtár, Rafinha, Rábl, Hadházi. Csere: Suscsák, Vatamaniuc-Bartha, Pál P., Büki, Nagy I., Fekete M., Szabó L.

G: Rafinha, Büki, Hadházi, ill. Crisan, Gavrila