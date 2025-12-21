Futsal: gólzáporos magyar győzelem a románok ellen

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2–0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. Térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút a rivális számára. A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8–5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be. Csapatunk a csoportkörben 4–1-re kikapott a házigazda a szlovénoktól, majd 4–3-ra legyőzte a japán együttest.

A magyar válogatott január 8. és 18. között Telkiben edz majd, és a franciákkal egy, a szerbekkel két felkészülési mérkőzést játszik.

Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza a csoportmérkőzéseit, január 24-én a lengyelekkel, 27-én a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal, majd 29-én a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokkal csap össze. A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

FUTSAL

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, POREC

AZ 5. HELYÉRT

Magyarország–Románia 8–5 (2–2)

A magyar gólszerzők: Pál (5.), Rábl (13.), Rutai (21.), Suscsák (24., 31.), Vatamaniuc-Bartha (26.), Rafinha (27., 32.)