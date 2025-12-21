Nemzeti Sportrádió

Futsal: gólzáporos magyar győzelem a románok ellen

2025.12.21. 15:48
Nyolcszor ünnepelhettek a magyarok (Fotó: mlsz.hu)
A januári-februári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi futsalválogatott 8–5-re legyőzte a román csapatot vasárnap a poreci nemzetközi torna ötödik helyéért rendezett mérkőzésen. A találkozó érdekessége az volt, hogy a magyarok éppen a románok elleni pótselejtezőn elért 2–2-es döntetlennel vívták ki a részvételüket a kontinensviadalra.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2–0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. Térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút a rivális számára. A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8–5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be. Csapatunk a csoportkörben 4–1-re kikapott a házigazda a szlovénoktól, majd 4–3-ra legyőzte a japán együttest.

A magyar válogatott január 8. és 18. között Telkiben edz majd, és a franciákkal egy, a szerbekkel két felkészülési mérkőzést játszik.

Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza a csoportmérkőzéseit, január 24-én a lengyelekkel, 27-én a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal, majd 29-én a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokkal csap össze. A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

FUTSAL
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, POREC
AZ 5. HELYÉRT
Magyarország–Románia 8–5 (2–2)
A magyar gólszerzők: Pál (5.), Rábl (13.), Rutai (21.), Suscsák (24., 31.), Vatamaniuc-Bartha (26.), Rafinha (27., 32.)

 

