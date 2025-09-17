Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjére

Az MLSZ kiemelte, hogy az október 11-én, szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésre az értékesítés első napján szokás szerint az MLSZ Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vehetnek belépőt, ezt követően 23-án 10 órától két napig a többi SZK-tagnak tart az elővásárlási időszak, és ha még marad belépő, azt szeptember 25-én, 10 órától kezdik el értékesíteni a regisztrált szurkolók számára.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az értékesítés során minden vevő egy tranzakciót indíthat, egyik jegynek mindenképpen a vásárló nevére kell szólnia és egy tranzakció során maximum négy belépő vásárolható.

Az örmények elleni vb-selejtezőre érvényesek a 2025-ös bérletek. A szövetség kiemelte, a bérletvásárláskor meghirdetett szabályoknak megfelelően a bérlettel rendelkező szurkolók számára nem vásárolható egyedi belépő és a bérletesek nem vásárolhatnak jegyet sem maguk, sem más számára. Kitértek arra is, hogy az örmények elleni mérkőzés a Szurkolói Klub negyedik pontgyűjtő mérkőzése 2025-ben a törökök és a svédek elleni meccsek, valamint a Magyar Kupa-döntő után. A pontokat legkésőbb az adott találkozó utáni ötödik munkanapon írja jóvá a rendszer a felhasználók oldalán.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország