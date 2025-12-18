Az NB III-as FC Dabas vezetőedzője a Ferencváros II új trénere lett

Nemzeti Sportrádió

2025.12.18.
Tóth Mihály és az FC Dabas útjai most elváltak (Fotó: fcdabas.hu)
A labdarúgó NB III Délkeleti csoportjában szereplő FC Dabas vezetőedzője, Tóth Mihály távozott a klubtól és a jövőben a szintén NB III-as Ferencváros II trénereként dolgozik – számolt be róla a dabasiak honlapja.

Tóth Mihály 2025 januárjában érkezett Dabasra, nem sokkal azután, hogy távozott az NB II-es Mezőkövesdtől. A tréner gyorsan beilleszkedett és nagy bravúrt hajtott végre azzal, hogy a tavaszi szezonban a sokak által biztos kiesőnek titulált csapatot bent tartotta az NB III-ban – 13 forduló alatt 21 pontot szereztek, ami a 11. helyhez volt elég. A most futó idényt is remekül kezdte az együttes, de aztán visszaesett, így jelenleg a Délkeleti csoport 10. helyén áll.

A jó szereplés felkeltette többek érdeklődését is, amelynek hatására most közös megegyezéssel elváltak az FC Dabas és Tóth Mihály útjai; a tréner elfogadta a Ferencvárosi TC invitálását és az FTC NB III-as csapatának vezetőedzőjeként bizonyíthat majd a jövőben. Az elmúlt 10 évben ő a negyedik szakember, aki magasabban jegyzett csapathoz került Dabasról – korábban Keresztúri András a Vasas FC, Dajka László a Budafoki MTE, míg Szabó István a Kecskeméti TE szakvezetője lett. 

A dabasiak a közeljövőben bejelentik a Tóth Mihály helyére érkező új vezetőedzőt.

Mint beszámoltunk róla, a Délnyugati csoportban szereplő FTC II kispadja azért üresedett meg, mert a közelmúltban távozott onnan Korolovszky Gábor, aki az NB II-es Soroksár vezetőedzője lett.

 

