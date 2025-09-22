Nemzeti Sportrádió

Bolla sérülés miatt nem játszott, de nincs veszélyben a vb-selejtező

2025.09.22. 17:54
Bolla Bendegúz sérülést szenvedett klubjában (Fotó: Kovács Péter)
A Rapid Wien a hivatalos oldalán közölte, hogy a magyar válogatott Bolla Bendegúz megsérült, azonban információink szerint ez nem befolyásolja a vb-

„Bolla Bendegúz az utolsó edzésen könnyű sérülést szenvedett, ezért kihagyja a Graz elleni idegenbeli mérkőzést” – közölte vasárnap délután az X-oldalán a Rapid Wien. A vienna.at értesülései szerint a magyar válogatott játékos a bokáját fájlalta.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya így sincs könnyű helyzetben, hiszen Sallai Roland és Varga Barnabás sem lesz bevethető az október 11-ei Örményország elleni világbajnoki selejtezőn. Információink szerint azonban Bolla csak elővigyázatosságból nem lépett pályára és nincs veszélyben a válogatott szereplése.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

  
 

 

