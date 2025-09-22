Bolla sérülés miatt nem játszott, de nincs veszélyben a vb-selejtező

„Bolla Bendegúz az utolsó edzésen könnyű sérülést szenvedett, ezért kihagyja a Graz elleni idegenbeli mérkőzést” – közölte vasárnap délután az X-oldalán a Rapid Wien. A vienna.at értesülései szerint a magyar válogatott játékos a bokáját fájlalta.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya így sincs könnyű helyzetben, hiszen Sallai Roland és Varga Barnabás sem lesz bevethető az október 11-ei Örményország elleni világbajnoki selejtezőn. Információink szerint azonban Bolla csak elővigyázatosságból nem lépett pályára és nincs veszélyben a válogatott szereplése.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország

F-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 2 2 – – 8–2 +6 6 2. Örményország 2 1 – 1 2–6 –4 3 3. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 4–5 –1 1 4. Írország 2 – 1 1 3–4 –1 1



