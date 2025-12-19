Keresztes Krisztián: Megköszöntem a Jóistennek, hogy gólt lőhettem a Celticnek

„Külön boldogság számomra, hogy több családtagom a lelátón ült, most először láttak a helyszínen, ezért is örültem annyira a gólomnak – mondta lapunknak Keresztes Krisztián, akit jövő nyárig adott kölcsön a Nyíregyháza Spartacus. – A jobb oldalról érkezett a beadás, a társam megküzdött a labdáért, majd miután hozzám került, ballal kilőttem a bal alsó sarkot. Hihetetlenül boldog voltam, keresztet vetettem, hálát adtam a Jóistennek, hogy gólt lőhettem a Celticnek. Ezután a kezemmel »M« betűt formáztam, ezzel köszöntem meg a barátnőmnek, Majának, hogy mindig mellettem áll. Éreztem az egyenlítés után, hogy meglehet a győzelem is, és össze is jött! El kell ismerni, a Celtic több nagy helyzetet elrontott: a szerencsével újabban hadilábon álltunk, az utóbbi hét bajnokin nem nyertünk és csak négy pontot szereztünk, de szerdán ez a pechszéria megfordult. Ezt persze nem ingyen adják, sokat tettünk azért, hogy így alakuljon, töretlenül hittünk benne, hogy a sok munka előbb-utóbb kifizetődik. Hogy az éllovas Hearts küldött-e néhány tálca sört az egyik legfőbb riválisa megveréséért? Nem… De biztos vagyok benne, hogy a Rangersnél is örültek ennek az eredménynek. Az én jutalmam meg édesanyám vadasa volt, amelyet nagyon szeretek. Még mindenképpen megemlíteném, hogy olyat láttam a meccs lefújása után, mint még soha: Maeda Daizen, a Celtic gólszerzője végigjátszotta a mérkőzést, de utána még lábra és felsőtestre is konditermi edzést végzett. Az úgynevezett bolgár guggolást csinálta, ez azt jelenti, hogy az egyik lábát felteszi egy padra, a másikkal pedig leguggol, de úgy, hogy súlyok is vannak a kezében. Azonnal mentem az erőnléti edzőnkhöz és érdeklődtem, ez miként történhet. Azt válaszolta, hogy amíg meleg az izom, jobban lehet terhelni, valakinél ez beválik. Eldöntöttem, mindenképpen kipróbálom. Maeda Daizen – akinek körülbelül 14 millió euró a piaci ára – hihetetlenül gyors, szinte verhetetlen harminc méteren, meglehet, ezzel a módszerrel én is fejleszthetem a gyorsaságomat.”

A skót első ligában nincs megállás, szombaton újabb bajnoki következik, a Hibernian érkezik a Dundee Unitedhez. Keresztes Krisztián együttese jelenleg nyolcadik a tizenkét csapatos bajnokságban, míg a Hibernian az ötödik, de csak négy pont választja el egymástól a két gárdát.

„A felsőházba, vagyis az első hatba akarunk jutni, erre jók is lehetünk. A Hibernian nem játszott hét közben, kipihentebb lehet, de bárki is szerepel nálunk, nyerni kell. Én is próbálok regenerálódni, hiszen egyszerűen nem tudtam elaludni, csak reggel fél hatkor, nyilván dolgozott az adrenalin és a koffein, amit magamhoz vettem a meccs előtt, ez segít a koncentrálásban. Annak nagyon örülök, hogy a Dundee United idénybeli huszonkét tétmérkőzéséből huszonegyen az első perctől az utolsóig a pályán lehettem, azt az egyet is csak eltiltás miatt hagytam ki. Érzem a bizalmat, de tudom, ezzel nem szabad visszaélnem, ugyanolyan keményen kell dolgoznom, mint előtte.”