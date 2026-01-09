Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: megszerezte első győzelmét a Szent Benedek RA

2026.01.09. 20:21
Fotó: FB/Szent Benedek - Balatonfüred Röplabda Akadémia
MÁV Előre Foxconn Szent Benedek RA női röplabda Extraliga
Megszerezte első győzelmét a TippmixPro női röplabda Extraliga alapszakaszában a Szent Benedek RA: a balatonfüredi együttes hazai pályán 3:0-ra győzte le a MÁV Előrét.

A pénteki összecsapáson – mely az első női bajnoki volt 2026-ban – a gyenge napot kifogó székesfehérváriak támadásban és nyitásfogadában sokat hibáztak, így pedig nem tudták felvenni a versenyt a házigazdával.

A Balaton-partiak kedden szerződést bontottak az amerikai ütő Shekinah Clarke-kal, majd csütörtökön bejelentették, hogy szerződtették az egyaránt horvát feladó Lea Deakot, valamint a center Lea Bobant – utóbbi végigjátszotta a mostani mérkőzést és 14 ponttal segítette csapatát.

RÖPLABDA
TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK
SZENT BENEDEK RA–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:0 (17, 17, 19)
Balatonfüred, 58 néző. V: Árpás, Szarka
SZBRA: Faki 9, Hőbe 6, PEROTTO 14, KOBAIDZE 16, BOBAN 14, Berkó 4. Csere: Fáth (liberó). Edző: Tomás Varga
MÁV ELŐRE: Rieder 5, Kotormán, Fitzpatrick 2, Hollósi 5, Andrikopoulou 8, THOMSEN 12. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Sziládi 1, Dzjuba 2, Jeszek 1. Edző: Kaszap Tamás
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 3:3, 3:8, 9:8, 11:9, 12:12, 16:13, 19:14, 24:16. 2. játszma: 2:0, 3:2, 5:3, 6:8, 9:12, 15:14, 22:15, 24:16. 3. játszma: 0:1, 4:2, 4:6, 7:7, 13:9, 18:11, 22:14, 24:16
MESTERMÉRLEG
Tomás Varga: – Jól szálltunk bele a mérkőzésbe és a lendület a meccs végéig kitartott. A győzelem kulcsa a védekezésünk volt, a hálónál és hátul is, ebből pedig jól tudtunk építkezni. Nagyon örülök, hogy végig tudtunk koncentrálni.
Kaszap Tamás: – Megérdemelten nyertek a fürediek, mert ezen a meccsen minden játékelemben jobbak voltak, belőlünk pedig hiányzott az agresszivitás.

 

MÁV Előre Foxconn Szent Benedek RA női röplabda Extraliga
