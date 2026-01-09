Erste Liga: a Brassó kilenc, a Csíkszereda hat gólt ütve győzött

Az utolsó helyen álló Dunaújváros csak az első harmadban volt méltó ellenfele a listavezető Brassónak, amely aztán a második húsz percben öt, az utolsóban négy gólt ütött. Jeremy Welsh mesterhármassal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből, rajta kívül még Radim Valchar (2+2) szerzett négy pontot.

Még nem telt el két perc, amikor a Csíkszereda már 2–0-ra vezetett az Újpest ellen. A góleső nem állt le, a 9. percben 3–1 volt az állás, a székely alakulat magabiztosan őrizte előnyét, és a végén 6–3-ra győzött.

A címvédő Gyergyói HK Vincze Péter duplájára építve verte meg 4–3-ra a DVTK-t.

A BJAHC-nál vendégeskedő fehérváriak a második harmad elején szereztek vezetést, majd Ambrus Csongor a 49. percben újra vezetést szerzett nekik. A hazaiak azonban az utolsó percben, emberelőnyben lehozva kapusukat, hosszabbításra mentették az összecsapást Nagy Gergő révén. A hirtelen halálban nem esett gól, a rávezetésben pedig a FEHA volt jobb.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

CORONA BRASOV (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 9–3 (0–1, 5–2, 4–0)

Brassó. V: Kis-Király, Radu (román), Kovács P., Mátyás (romániai)

BRASSÓ: Tőke – Bors, Piché (1) / BORISZENKO (2), Wardley 1 (1) / Gecse, Stief (1) – VALCHAR 2 (2), WELSH 3 (1), D. Levin (3) / Zagidullin (1), KÓGER 2, Van Wormer / M. Levin, Gajdó B., Részegh T. (1) / R. Vasile 1, Molnár Zs., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor, Matthew Myers

DAB: Szücs – Kugyin 1, Mikulovics 1 / Pozsár, Szécsi / Balázsi, Vuoksiala – JARULIN (3), ZORIN 1 (1), Popovics (1) / Pinczés, Cseh, Keresztes Zs. / Bánki, Károly, Murgic / Vadócz, Kuminka. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 59–21

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Matthew Myers: – Nem kezdtünk rosszul, mégis hátrányba kerültünk hamar. De jól reagáltak a srácok, összetartottak, ennek lett az eredménye a nagy különbségű győzelem.

Németh Péter (másodedző): – Negyvenöt percnyi jó játék után mentálisan elfáradtunk, ez egy olyan jó rivális ellen, mint a Brassó, nem fér bele. Minden hibánkat kihasználta a Corona, megérdemelten nyert, de a végeredmény talán egy kicsit túlzó.

GYERGYÓI HK (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 4–3 (2–1, 2–1, 0–1)

Gyergyóremete, 1623 néző. V: Szabó D., André (romániai), Szeszák, Kőszegi (romániai)

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / Williams, Szabó T. (1) / Szopos – VINCZE P. 2 (1), Császár 1, BODÓ (3) / ORBAN (1), Tranca (1), Sárpátki / Ambrus G., GERADS 1, Vayrynen / Imre, Ravasz, Ádám. Edző: Markus Juurikkala

DVTK: Tóth B. – CSOLLÁK 1, Kärmeniemi / Szirányi (1), SZATHMÁRY (2) / Vokla, Szalay / Szabóki – Marklund, Stuart, DJUMICS 1 / Tóth G., Kinloch, Pineo / Trajcsik, Miskolczi, Rétfalvi / Czecze, Makai, Csiki 1. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 26–25

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Több szempontból is előrelépést mutattunk, legfőképp az emberhátrányos védekezést tudnám kiemelni.

Láda Balázs: – A harmadik harmadra feljavult a játékunk, de a meccs korábbi szakaszaiban a Gyergyó kegyetlenül kihasználta a hibáinkat. Sikerült visszajönnünk, nem adtuk fel, de megérdemelten nyert a GYHK.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–UTE 6–3 (3–1, 2–1, 1–1)

Csíkszereda, 1155 néző. V: Juhász, Sikó (romániai), Kolláth, Magyar Á. (romániai).

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – MacEachern, LÁDAY 1 / Ahola (1), Ferecnz-Csibi / Salló, Kristó / Kovács E. – RITCHIE 1 (3), PÉTER 1 (2), Becze (2) / Antal 1, Silló (1), FARLEY 1 (1) / Rokaly N., Reisz, Fodor 1 / Nyisztor, Márton, Kedves T. Edző: Péter Róbert

UTE: Rajna – Ronkainen (1), Franyó / Tornyai, Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – Kiss P. (1), GOLOD 1, LUCIANI 1 / Szalma (1), Burzan, Kovács A. / Vértes, Szabó Rácz, Rapos / KOVÁCS S. 1, Páterka (1), Baróti (1). Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 32–31

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

ifj. Antal István (másodedző): – Nagyrészt kontrolláltuk a mérkőzést, nem hagytunk sok helyzetet az Újpestnek, amikor meg igen, akkor a kapusunk nagyszerű teljesítményt nyújtott.

Jason Morgan: – Megilletődötten kezdtünk, éjszaka tizennyolc órát utaztunk, nehéz időjárási körülmények között. A Csíkszereda jól dolgozott, keményen küzdött, sajnos a sok kiállítás is nehezítette a dolgunkat.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–FEHA19 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1) – szétlövésben

Vasas Jégcentrum, 193 néző. V: Soós, Gampel, Sábián, Kövesi

BJA HC: Farkas R. – Szabó B., Pozsgai / Riha (1), Boros / Varga A. Szabó Dániel – Schlekmann, NAGY G. 1, KERESZTES L., / Honejsek (1), Novotny 1, PILON (2) / V. Razumnjak, Horváth B., Molnár B. / Nádasy, Weidemann, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

FEHA19: Hegedüs – Bajkó, Dóczi / SIVRIN 1, Salamon Z. / Deák, Joó / Szabó P. (1) – Keceli-Mészáros, Farkas L., Németh Z. / AMBRUS CS. 1 (1), Aragon, Zapernick (1) / Bucskin 1, Alapi, Mihály Á. / Blasits, Nádor, Erdőhelyi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 37–27

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – A fekete gyöngy átka ül rajtunk, talán már csak Jack Sparrow segíthet… A hosszabbításban eldönthettük volna a meccset, nem sikerült, aztán az ellenfél a szétlövésben négyszer is betalált. Ha nem vagyunk képesek kihasználni a helyzeteinket, játszhatunk bárki ellen, magunkat verjük meg.

Tokaji Viktor: – Kihívásokkal teli időszak van mögöttünk rengeteg mérkőzéssel, érzelemmel. Sokszor magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, nem becsültük meg úgy a korongot, ahogyan kellett volna, igaz, a BJA nagy nyomást helyezett ránk. A speciális egységeink a helyükön voltak, mindent kiadtak magukból a srácok, büszke vagyok rájuk.