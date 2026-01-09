Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: száz pont felett a KTE, győzelem az Oroszlány ellen

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 19:44
null
Bojan Tomasevics (középen) 19 ponttal és 12 lepattanóval dupla duplát ért el a kecskeméti csapatban (Fotó: KTE Facebook)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Kecskemét kosárlabda OSE Lions
A Kecskemét hazai pályán 105–88-ra legyőzte az Oroszlányt a férfi kosárlabda NB I 16. fordulójának péntek esti mérkőzésén. A vendégek sorozatban a nyolcadik bajnoki meccsüket vesztették el.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
16. FORDULÓ
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions 105–88 (28–25, 28–22, 27–17, 22–24)
Jegyzőkönyv később…

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK 
18.00: Egis Körmend–DEAC 
19.30: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE (Tv: M4 Sport)
A Szeged–Szolnok mérkőzést elhalasztották.

Tabella hamarosan…

Kosárlabda
6 órája

Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést

A szolnokiak a BL-mérkőzésük miatt kérték a halasztást, amibe belement az SZTE-Szedeák.


 

 

férfi kosárlabda NB I Kecskemét kosárlabda OSE Lions
Legfrissebb hírek

Régi-új vezetőedző a szegedi kosárcsapat kispadján

Kosárlabda
Tegnap, 17:18

Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

Kosárlabda
2026.01.03. 20:08

Férfi kosár NB I: érvényesítette a papírformát a Szeged ellen a Kaposvár

Kosárlabda
2026.01.02. 20:08

Kecskeméti győzelem a férfi kosárlabda NB I utolsó 2025-ös mérkőzésén

Kosárlabda
2025.12.30. 19:52

Férfi kosárlabda NB I: Puerto Ricó-i válogatott játékos érkezett Szombathelyre – hivatalos

Kosárlabda
2025.12.30. 13:28

Férfi kosárlabda NB I: kikapott régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

Kosárlabda
2025.12.29. 20:17

Férfi kosár NB I: Somogyi Ádámé az idény első tripla duplája

Kosárlabda
2025.12.29. 11:42

Férfi kosár NB I: fordulatos rangadót nyert meg a Szolnok Kaposváron

Kosárlabda
2025.12.28. 19:08
Ezek is érdekelhetik