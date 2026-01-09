Férfi kosár NB I: száz pont felett a KTE, győzelem az Oroszlány ellen
A Kecskemét hazai pályán 105–88-ra legyőzte az Oroszlányt a férfi kosárlabda NB I 16. fordulójának péntek esti mérkőzésén. A vendégek sorozatban a nyolcadik bajnoki meccsüket vesztették el.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
16. FORDULÓ
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions 105–88 (28–25, 28–22, 27–17, 22–24)
Jegyzőkönyv később…
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Egis Körmend–DEAC
19.30: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE (Tv: M4 Sport)
A Szeged–Szolnok mérkőzést elhalasztották.
Tabella hamarosan…
Kosárlabda
6 órája
Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést
A szolnokiak a BL-mérkőzésük miatt kérték a halasztást, amibe belement az SZTE-Szedeák.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik