Vámos Petra és Fazekas Gergő az év legjobb magyar kézilabdázója

A magyar szövetség elnöksége pénteken döntött a díjazottakról. A francia bajnok Metz HB irányítója, Vámos Petra, valamint a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock irányítója, Fazekas Gergő is első alkalommal érdemelte ki a címet.

Az év legjobb kézilabdázói

férfi felnőtt: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)

női felnőtt: Vámos Petra (Metz HB, francia)

utánpótlás férfi: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC)

utánpótlás női: Kriston Kíra (Győri Audi ETO)

férfi felnőtt strandkézilabda: John András (Hír-Sat BHC)

női felnőtt strandkézilabda: Mátéfi Dalma (Red Velvet BHC)

férfi utánpótlás strandkézilabda: Németh Péter (Beach Stars BHC)

női utánpótlás strandkézilabda: Gerzánics Csenge (RV New Wave)