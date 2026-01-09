Nemzeti Sportrádió

Vámos Petra és Fazekas Gergő az év legjobb magyar kézilabdázója

2026.01.09.
Fotó: MKSZ
A nőknél Vámos Petra, a férfiaknál Fazekas Gergő lett a tavalyi év legjobb magyar kézilabdázója.

A magyar szövetség elnöksége pénteken döntött a díjazottakról. A francia bajnok Metz HB irányítója, Vámos Petra, valamint a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock irányítója, Fazekas Gergő is első alkalommal érdemelte ki a címet.

Az év legjobb kézilabdázói
férfi felnőtt: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)
női felnőtt: Vámos Petra (Metz HB, francia)
utánpótlás férfi: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC)
utánpótlás női: Kriston Kíra (Győri Audi ETO)
férfi felnőtt strandkézilabda: John András (Hír-Sat BHC)
női felnőtt strandkézilabda: Mátéfi Dalma (Red Velvet BHC)
férfi utánpótlás strandkézilabda: Németh Péter (Beach Stars BHC)
női utánpótlás strandkézilabda: Gerzánics Csenge (RV New Wave)

 

Ezek is érdekelhetik