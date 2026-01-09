Nemzeti Sportrádió

Ilyés Ferenc: A csoportból tovább kell jutnunk

H. T.H. T.
2026.01.09. 19:17
null
Fotó: Szabó Miklós, archív
Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke és Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés előtt tájékoztatta a sajtó képviselőit a szövetség hivatalos elvárásairól.

„Az első nyolc hely valamelyikének megszerzése a hivatalos célkitűzés, az elvárás pedig az, hogy a csapat jusson tovább a csoportkörből, és utána a középdöntőben minél jobban szerepeljen” – ismertette a sajtó képviselőivel pénteken Győrben a magyar szövetség (MKSZ) elnöke, Ilyés Ferenc.

Hozzátette: nagyon nagy dolog lenne, ha a magyar együttes eljutna a döntő hétvégére, vagyis a legjobb hat közé, az pedig „csoda kategória” lenne, ha elődöntőt játszhatna.

„Nagyon szurkolunk a srácoknak és bízunk bennük. Az előző években megmutatták, hogy az élmezőnyhöz tartoznak. Bízom benne, hogy ez is egy sikeres Európa-bajnokság lesz” – nyilatkozta a korábbi 229-szeres válogatott, kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő.

Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja, a válogatott csapatvezetője hangsúlyozta: az Európa-bajnokság a legerősebb világverseny a férfi kézilabdában, idén is nagyon erős a mezőny, ennek ellenére a középdöntőben is legalább két győzelemmel szeretnének számolni.

A hetek óta sérüléssel küszködő Imre Bencéről és Bánhidi Bencéről a korábbi világklasszis jobbátlövő annyit mondott: továbbra is kezeléseket kapnak, és remélhetőleg a csapat rendelkezésére fognak majd állni. (MTI)

 

 

 

