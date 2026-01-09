Nemzeti Sportrádió

Hivatalosan is elbúcsúzott a válogatottól Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt

2026.01.09. 19:50
Elbúcsúzott Ancsin Gábor, Balogh Zsolt és Lékai Máté (Fotó: Szabó Miklós)
Pénteken, a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés szünetében ünnepélyesen is elbúcsúztatták a tavaly a nemzeti csapattól visszavonuló Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot.

 

Balogh Zsolt 2025 nyarán vonult vissza a kézilabdától, míg Ancsin Gábor és Lékai Máté szintén a közelmúltban jelentették be, hogy véget ért szereplésük a nemzeti csapatban. 

Búcsúzásra a magyar–román felkészülési mérkőzés szünetében került sor, amelyen a nemzeti csapat tagjai kint maradtak a pályán. Az ünnepélyes köszöntést Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője kezdte meg a győri sportcsarnokban, majd egy videót láthattak a nézők az arénában és az M4 Sporton is, amelyben több korábbi csapattárs és vezető is elköszönt a három klasszisunktól. 

Ezután Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke és Hajdu János, korábbi szövetségi kapitány köszöntötte mindhárom játékost, átadva nekik egy-egy emlékplakettet. 

„Szeretnék megköszönni mindent. A szurkolóknak, a csapattársaknak, az edzőknek és persze a családomnak is!” – kezdte a köszönetnyilvánítást Ancsin Gábor. 

„Én is köszönök mindent, mindenkinek! Úgy érzem, kezdődne a második félidő, úgyhogy nem leszek hosszú. Mindenkinek a válogatott volt a szíve csücske, szóval szomorúan, de távozunk” mondta Lékai Máté.    

„Gyönyörű évek voltak, és az, hogy most itt lehetünk, egy ilyen környezetben, az is egy komoly elismerése az elmúlt évek munkájának. Remélem, a jövőben legalább ennyire sikeres lesz a magyar kézilabda. Köszönjük a szurkolóknak ezeket a csodás éveket, hajrá magyarok!” – tette hozzá Balogh Zsolt.

Lékai Máté 2009-ben debütált a válogatottban, amelyben egészen 2025-ig játszott, 198 találkozón 592-szer talált be az ellenfelek kapujába. Részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024). Emellett szerepelt a 2024-es olimpián (10. hely), további hat világbajnokságon (2011: 7., 2013: 8., 2017: 7., 2019: 10., 2023: 8., 2025: 8.) és három Európa-bajnokságon (2014: 8., 2018: 14., 2022: 15.) is.  

Ancsin Gábor 173-szoros válogatott, 2009-2024 között összesen 383 gólt ért el, a Dunaferr, a Szeged, A Veszprém, a Ferencváros és a Tatabánya kézilabdázójaként egyaránt meghívót kapott a csapatba. A jobbátlövő 13 világversenyen képviselte Magyarországot: olimpiai 10. (2024), világbajnoki 5. (2021), 7. (2017), 8. (2013, 2023, 2025), 10. (2019), valamint Európa-bajnoki 5. (2024), 8. (2012, 2014), 12. (2016), 14. (2018) és 15. (2022).  

Balogh Zsolt 2008 és 2021 között összesen 70 alkalommal lépett pályára válogatott mezben. A jobbátlövő a PLER, a Szeged és a Tatabánya játékosaként szerepelt a csapatban, tagja volt a 2017-es vb-n 7., a 2019-es világbajnokságon 10. és a 2021-es vb-n 5. helyezett csapatnak, és játszott a 2018-as (14. hely) és a 2020-as (9. hely) Európa-bajnokságon. A nemzeti együttesben összesen 221 gólt szerzett. 

