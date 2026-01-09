Hivatalosan is elbúcsúzott a válogatottól Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt

Balogh Zsolt 2025 nyarán vonult vissza a kézilabdától, míg Ancsin Gábor és Lékai Máté szintén a közelmúltban jelentették be, hogy véget ért szereplésük a nemzeti csapatban.

Búcsúzásra a magyar–román felkészülési mérkőzés szünetében került sor, amelyen a nemzeti csapat tagjai kint maradtak a pályán. Az ünnepélyes köszöntést Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője kezdte meg a győri sportcsarnokban, majd egy videót láthattak a nézők az arénában és az M4 Sporton is, amelyben több korábbi csapattárs és vezető is elköszönt a három klasszisunktól.

Ezután Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke és Hajdu János, korábbi szövetségi kapitány köszöntötte mindhárom játékost, átadva nekik egy-egy emlékplakettet.

„Szeretnék megköszönni mindent. A szurkolóknak, a csapattársaknak, az edzőknek és persze a családomnak is!” – kezdte a köszönetnyilvánítást Ancsin Gábor.

„Én is köszönök mindent, mindenkinek! Úgy érzem, kezdődne a második félidő, úgyhogy nem leszek hosszú. Mindenkinek a válogatott volt a szíve csücske, szóval szomorúan, de távozunk” – mondta Lékai Máté.

„Gyönyörű évek voltak, és az, hogy most itt lehetünk, egy ilyen környezetben, az is egy komoly elismerése az elmúlt évek munkájának. Remélem, a jövőben legalább ennyire sikeres lesz a magyar kézilabda. Köszönjük a szurkolóknak ezeket a csodás éveket, hajrá magyarok!” – tette hozzá Balogh Zsolt.

Lékai Máté 2009-ben debütált a válogatottban, amelyben egészen 2025-ig játszott, 198 találkozón 592-szer talált be az ellenfelek kapujába. Részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024). Emellett szerepelt a 2024-es olimpián (10. hely), további hat világbajnokságon (2011: 7., 2013: 8., 2017: 7., 2019: 10., 2023: 8., 2025: 8.) és három Európa-bajnokságon (2014: 8., 2018: 14., 2022: 15.) is.

Ancsin Gábor 173-szoros válogatott, 2009-2024 között összesen 383 gólt ért el, a Dunaferr, a Szeged, A Veszprém, a Ferencváros és a Tatabánya kézilabdázójaként egyaránt meghívót kapott a csapatba. A jobbátlövő 13 világversenyen képviselte Magyarországot: olimpiai 10. (2024), világbajnoki 5. (2021), 7. (2017), 8. (2013, 2023, 2025), 10. (2019), valamint Európa-bajnoki 5. (2024), 8. (2012, 2014), 12. (2016), 14. (2018) és 15. (2022).

Balogh Zsolt 2008 és 2021 között összesen 70 alkalommal lépett pályára válogatott mezben. A jobbátlövő a PLER, a Szeged és a Tatabánya játékosaként szerepelt a csapatban, tagja volt a 2017-es vb-n 7., a 2019-es világbajnokságon 10. és a 2021-es vb-n 5. helyezett csapatnak, és játszott a 2018-as (14. hely) és a 2020-as (9. hely) Európa-bajnokságon. A nemzeti együttesben összesen 221 gólt szerzett.