Röplabda: elődöntőben a magyar lányok az U18-es Eb-selejtezőtornán

A Zadarban zajló U18-as röplabda Eb-selejtezőtorna második napján a magyar leányválogatott 3:1-re legyőzte Csehország csapatát, ezzel bejutott az esemény elődöntőjébe, amit szombaton rendeznek; a lányok a szlovákokkal találkoznak.

Mariborban, a fiúk eseményén az U18-as magyar srácok 3:0-ra kikaptak Izrael válogatottjától, így ők a hetedik helyért folytatják szereplést szombaton.

(Kiemelt képünkön: a magyar U18-as leány röplabda-válogatott ünnepel Forrás: MRSZ)