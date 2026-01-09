Nemzeti Sportrádió

Röplabda: elődöntőben a magyar lányok az U18-es Eb-selejtezőtornán

2026.01.09. 20:31
Az U18-as magyar leány röplabda-válogatott Zadarban legyőzte a cseheket, míg a fiúk Mariborban kikaptak az izraeliektől Eb-selejtezőmeccsen.

A Zadarban zajló U18-as röplabda Eb-selejtezőtorna második napján a magyar leányválogatott 3:1-re legyőzte Csehország csapatát, ezzel bejutott az esemény elődöntőjébe, amit szombaton rendeznek; a lányok a szlovákokkal találkoznak.

Mariborban, a fiúk eseményén az U18-as magyar srácok 3:0-ra kikaptak Izrael válogatottjától, így ők a hetedik helyért folytatják  szereplést szombaton.

(Kiemelt képünkön: a magyar U18-as leány röplabda-válogatott ünnepel Forrás: MRSZ)

