A Ferencváros következő Európa-liga-ellenfele már az első félidőben kétgólos hátrányba került, Jordi Sánchez nyolc percen belül duplázott. A spanyol a hajrában is be tudott találni, így mesterhármast szerzett. Szalai Attila végig a pályán volt a siker során, volt három labdaszerzése és a 63. percben begyűjtött egy sárga lapot.

Két légiósunk is gólpasszt osztott ki vasárnap, a Sparta Prahában futballozó Vitályos Viktor a Zlín, míg az AZ Alkmaart erősítő Kovács Bendegúz – alig néhány perccel a beállása után – a Zwolle ellen készített elő egy-egy találatot.

Varga Barnabást sérülés miatt kellett lecserélni az AEK–PAOK rangadón Görögországban. A Gazetta tudósítása alapján a magyar válogatott támadójának a térde csavarodott ki, majd ugyan visszatért a pályára, később el kellett azt hagynia. Állapotáról egyelőre többet nem tudni, csapata viszont a helyére beállt Zini góljával megnyerte a találkozót.