Légiósok: Szalaiék kiütötték az FTC következő El-ellenfelét; Varga Barnabást sérülés miatt kellett lecserélni
A Ferencváros következő Európa-liga-ellenfele már az első félidőben kétgólos hátrányba került, Jordi Sánchez nyolc percen belül duplázott. A spanyol a hajrában is be tudott találni, így mesterhármast szerzett. Szalai Attila végig a pályán volt a siker során, volt három labdaszerzése és a 63. percben begyűjtött egy sárga lapot.
Két légiósunk is gólpasszt osztott ki vasárnap, a Sparta Prahában futballozó Vitályos Viktor a Zlín, míg az AZ Alkmaart erősítő Kovács Bendegúz – alig néhány perccel a beállása után – a Zwolle ellen készített elő egy-egy találatot.
Varga Barnabást sérülés miatt kellett lecserélni az AEK–PAOK rangadón Görögországban. A Gazetta tudósítása alapján a magyar válogatott támadójának a térde csavarodott ki, majd ugyan visszatért a pályára, később el kellett azt hagynia. Állapotáról egyelőre többet nem tudni, csapata viszont a helyére beállt Zini góljával megnyerte a találkozót.
LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI TELJESÍTMÉNYE
ANGLIA
Premier League
Everton–Liverpool 1–1
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi gólt szerzett.
Fulham–AFC Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex sérült.
AUSZTRIA
Bundesliga
Ried–Hartberg 0–0
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
Salzburg–Linzer ASK 1–1
Salzburg: Redzic Damir csereként állt be a 60. percben.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Qarabag–Sumqayit 4–2
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Pafosz–Arisz 0–1
Arisz: Szakos Bence a kispadon ült.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Zlín–Sparta Praha 0–3
Sparta Praha: Hegyi Krisztián a kispadon ült, Vitályos Viktor kezdett, a 7. percben gólpasszt adott és a félidőben lecserélték.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–FC Midtjylland 0–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor a kispadon ült.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–PAOK 3–2
AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként lépett pályára, a 67. percben sérülés miatt lecserélték, Vitális Milán a kispadon ült.
HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Utrecht 3–4
Den Haag: Bárány Donát a 84. percben csereként lépett pályára.
Zwolle–AZ 1–1
AZ: Kovács Bendegúz a 78. percben lépett pályára csereként, a 81. percben kiosztott egy gólpasszt.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Lech Poznan–Pogon Szczecin 0–3
Pogon: Molnár Rajmund nem volt keretben, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben kapott egy sárga lapot.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Freiburg–RB Leipzig 2–2
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Greuther Fürth–Arminia Bielefeld 0–0
Fürth: Keresztes Krisztián nem volt keretben.
Eintracht Braunschweig–Wolfsburg 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence nem lépett pályára.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Celta Vigo–Villarreal 1–2
Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Gijón 1–0
Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
SVÁJC
Super League
Thun–St. Gallen 2–0
St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Göteborg–Sirius 0–1
Sirius: Vancsa Zalán a 78. percben lépett pályára, a 87. percben győztes gólt szerzett.