A végső sikerre is esélyes Corona Brasov az alapszakasz-győzelem szempontjából rendkívül fontos mérkőzéseket nyert meg pénteken és vasárnap, mindkét közvetlen riválisát, a DVTK Jegesmedvéket és a DEAC-ot is két góllal múlta felül. A pénteki fordulatos mérkőzés után vasárnap más forgatókönyv alapján zajlott az összecsapás Brassóban, a 27. percben már 4–0-ra vezetett Strenk Hunor együttese a debreceniek ellen, így az is belefért, hogy a biztos előny tudatában kissé kiengedjen a csapat, a vége 5–3 lett.

Székesfehérváron a FEHA19 akadémistái kényszerítették túlórára, majd szétlövésre a címvédő GYHK-t, és ezúttal az esélytelenebb felé billent a mérleg nyelve, gólgazdag mérkőzésen nyert Tokaji Viktor csapata 7–6-ra. A Háromszéki Ágyúsok a DVTK Jegesmedvéket, a Csíkszereda pedig a Dunaújvárosi Acélbikákat győzte le a vasárnapi fordulóban.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

CORONA BRASOV (romániai)–DEAC 5–3 (2–0, 3–2, 0–1)

Brassó, 998 néző. Vezette: Galusnyák (romániai), Soós, Kőszegi (romániai), Majoros

BRASSÓ: Adorján – Haaranen, Wardley / Mesikämmen (1), O. Williams (1) / Boriszenko, Bors 1 / Kovács Előd – Valchar, Welsh (1), MCAULEY 1 (1) / ROKALY SZ. 1 (1), Kóger 1, Van Wormer (1) / Zagidullin (1), Gajdó B. (1), Mihály Á. 1 / Rokaly-Boldizsár (1), A. Vasile, Máthé. Edző: Strenk Hunor

DEAC: Hetényi – Kiss D. (1), Usztyinyenko / Mártonffy, Bukor 1 / Szécsi, Haranghy / Jurkovics – Németh Z. (1), Sztyepanov, Culigin (1) / Kiss P. (1), Kovács Alex 1, Varga B. (1) / Tóth R., Ördög (1), Kulesov 1 / Kovács Alpár, Lifsic. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 53–29

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Két nagyon jó csapattal játszottunk a hét végén itthon, amelyek a tabellán is közel vannak hozzánk, ezért kifejezetten fontos volt, hogy legyőzzük őket. Le a kalappal a srácok előtt, hogy mindkét meccsen nyertünk. Nagy szerepe volt ebben az emberhátrányos sorainknak, az önfeláldozásnak és annak, hogy sokat birtokoltuk a korongot, helyzeteket alakítottunk ki.

Vaszjunyin Artyom: – Ahogy az előző néhány mérkőzésünket, úgy ezt is borzasztóan kezdtük. Könnyelműen játszottunk, sok elkerülhető hibát követtünk el. A középső játékrész elfogadható volt, aztán a harmadikra ugyan kifogytunk az erőből, mégis volt több ziccerünk is létszámfölényben, felzárkózhattunk vagy akár ki is egyenlíthettünk volna.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 0–3 (0–1, 0–2, 0–0)

Dunaújváros, 122 néző. Vezette: Ozsváth, Dósa, Varjú-Bartal, Dömötör

DAB: Bejó – Lévai, Agafonov / Bánki, Balázsi / Takács, Orosz – Strenk O., Babeliak, Aszkarov / Nyerusai, Mesterházy, Zorin / Csémi, Simics, Barabás / Taczman. Edző: Németh Péter

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Salló, Kristó / Kovács (1), Láday / Akerman, Ferencz–Csibi / Márton (1) – SILLÓ (2), PÉTER B. 1, Becze T. (1) / Lehtimaki, Galoha, Väyrynen / Fodor Cs. (1), Ágoston, BÍRÓ 1 / Szopos 1, Kozma, Nyisztor. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 23–33

Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Németh Péter: – A hatékonyság hiányzik, így hiába küzdünk, nem érünk el semmit. Saját magunknak okozunk nehéz perceket. A Csíkszereda a harmadik harmadban nagyon okosan és nagyon rutinosan lejátszotta a húsz percet. Azt mondtam a srácoknak, nem akarok többé kedves vesztes lenni, aki sokat küzdött, olyan győztes akarok lenni, akit mindenki gyűlöl.

Staffan Lundh: – Keményen meg kellett dolgoznunk ezért a győzelemért, de jó pillanatokban szereztük a gólokat, így kontrolláltuk a játékot a harmadik harmadban. Mindig minden meccset meg akar nyerni az ember, jól, hat ponttal zártuk a magyarországi túrát.

HÁROMSZÉKI ÁGYÚSOK (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Kézdivásárhely, 348 néző. Vezette: Filip (román), Kis-Király, Buzás (romániai), Kucsma

HÁROMSZÉK: LÁSZLÓ – Raszulov, Nagy T. / Antal E., Farkas T. / Horváth P., Kernászt / Kertész Á. – Szkacskov (1), Pajor, Kuljas 1 / Antal L. 1, RÓTH 2 (1), Gecse O. / Barkó, Molnár Zs., Bíró / Görbea, Robert Timaru, Szőcs. Edző: Kertész Zoltán

DVTK: Tóth K. – Szirányi, Kärmeniemi 1 / Jeliszejev, Szabóki / Szalay, Vokla – Rétfalvi, Lövei, Pineo (1) / Nejevin 1, GERADS 1 (1), Tóth P. / Tóth Gergő, Kinloch, Trozsák / Trajcsik, Csíki (1), Czecze. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 28–54

Emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kertész Zoltán: – Értékes pontokat szereztünk egy jó mérkőzésen. Remélem, ha így folytatjuk, akkor nagyobb lesz a meccseink vonzereje, és még többen néznek minket a helyszínen. Minél tovább fenn akarjuk tartani a színvonalat, amelyen mostanában játszunk.

Láda Balázs: – Rögtön az elején vezetést szerzett az ellenfél egy könnyelmű hibánk után. Sokat dolgoztunk, javult is a játékunk, de keményen védekezett a rivális, nehéz volt feltörni a hátsó alakzatát. Ennek ellenére még a rendes játékidő végén is volt esélyünk arra, hogy megfordítsuk a mérkőzést.

FEHA19–GYERGYÓI HK (romániai) 7–6 (1–3, 3–1, 2–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Székesfehévár, MET Aréna, 189 néző. Vezette: Kész, Nagy A., Lánczos, Farkas I.

FEHA19: Hegedüs – Nagy Dominik, DÓCZI 2 / SIVRIN 1 (2), Deák / Szabó P., Bajkó / Erdőhelyi – AMBRUS CS. 2, Keceli-Mészáros, FEHÉR 1 (1) / Magosi (1), Alapi, Molnár Zétény 1 / Pallós, Blasits (1), Mayer / Schwartz, Karó, Pallag-Bozsák. Edző: Tokaji Viktor

GYERGYÓ: Rinne – Imre 1, Szabó T. / Horváth A. (1), Sárpátki / Sándor (1), Molnár Á. / Fodor D. – Ambrus G. (1), Császár (2), BODÓ 1 (2) / Orban 1, Ravasz, Sándor-Székely / Ádám (1), CSISZER 1 (2), Szigeti 2 / Salamon R., Szilassy L., Razvan Timaru. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 37–36

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – A srácok visszajelzést kaptak, hogy a hétköznapokban végzett munkájuknak van eredménye. Közönségszórakoztató mérkőzés volt. Olyan rezgéseket éreztem a padon, az öltözőben, a szünetekben, amelyeket korábban talán nem. A játékosoknak érezniük és érteniük kell, hogy képesek mérkőzéseket nyerni, akár kritikus helyzetekből is visszajönni.

Szilassy Zoltán: – Bosszantó vereség volt, főleg azért, mert hat gólt kaptunk. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a védekezésünk messze elmaradt attól a szinttől, amit elvárok a csapattól. Az első harmadban jól játszottunk, három egyre vezettünk, de utána valamiért azt hittük, hogy eldőlt a mérkőzés. Összességében a második harmadért fizettünk meg két ponttal.