LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–3

Paks, Fehérvári úti stadion, 2217 néző. Vezette: Derdák Marcell (Vígh-Tarsonyi Gergő, Aradi József)

PAKS: Kovácsik – Győrfi (Simut, 78.), Vas, Kinyik, Vécsei (Debreceni, 79.), Silye – Papp K. (Hahn, 90+1.), Horváth Kevin (Windecker, 78.), Haraszti (Balogh B., 84.) – Pető M., Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Szolnoki, Harutrutjan, Nagy Zs. (Krupa, 77.) – Duarte, Kern (Varga Zsombor, a szünetben) – Dárdai P., Nissilä (Lukács D., 61.), Vékony (Ormonde-Ottewill, a szünetben) – Németh A. (Colley, 61.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Silye (12.), Szalai J. (45+1., 60.). ill. Nagy Zs. (43.), Dárdai P. (76.), Krupa (89.)

Sárga lap: Dárdai P. (90.), Szolnoki (90+4.)