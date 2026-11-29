Klubtörténeti sikert vitt véghez az IK Sirius a svéd élvonal zárófordulójában: az együttes a csereként beálló Vancsa Zalán 87. perces fejes góljával 1–0-ra győzött az IFK Göteborg otthonában, és miután a rivális Hammarby egyidejűleg kikapott a Vasteras vendégeként, az uppsalai egyesület fennállása során először hódította el a bajnoki aranyérmet.

A svéd sportsajtó egyöntetűen aranyhősként (guldhjälte) emlegeti a 22 éves magyar támadót, aki augusztus végén érkezett a belga Lommeltől. Vancsa a Fotbollskanalen hasábjain korábban elárulta, hogy átigazolása előtt két IFK Göteborg-kötődésű ismerősével – a középpályás, Kolbeinn Thordarsonnal és a csapat korábbi védőjével, Jesper Tolinssonnal – egyeztetett, akik meggyőzték a Sirius projektjéről – a sors különös forgatókönyve, hogy éppen a göteborgi Gamla Ullevi Stadionban érte el pályafutása talán legfontosabb találatát.

A Sirius és a Hammarby idénybeli versenyfutása még sokáig emlékezetes marad. A Sirius már 14 pontos előnnyel is vezette a tabellát a nyáron, ám az őszi hullámvölgy során a Hammarby ledolgozta a hátrányát, és a hajrában már a fővárosiak álltak az élen jobb gólkülönbségüknek köszönhetően. „Izgalmas a helyzet. Mindent megteszünk az edzéseken, hogy a lehető legjobbak legyünk. Kemény időszak áll mögöttünk az eredményeinket tekintve, de mindenki a legjobbját nyújtja, és már nagyon várjuk a hátralévő mérkőzéseket” – nyilatkozta Vancsa Zalán a Fotbollskanalennek két fordulóval a zárás előtt, akkor, amikor a Hammarby épp átvette az első helyet.

A zárónapon a Sirius-tábor már a 21. percben ünnepelt a Vasteras vezető góljának hírére, ám az aranyérem egészen Vancsa fejeséig hajszálon függött. „Őrület az egész, imádom ezt a csapatot! Keményen küzdöttünk akkor is, amikor már senki sem hitt bennünk. Nekünk van tartásunk, a Hammarbynál pedig csak beszélnek” – nyilatkozta könnyek között a TV4 kamerái előtt Isak Bjerkebo, Vancsa Zalán posztriválisa és csapattársa, akit a Göteborg elleni aranymeccsen éppen a magyar támadó váltott a 77. percben, de Siriust gardírozó Andreas Engelmark sem találta egyből a szavakat, amikor az Aftonbladet gyorsértékelést kért tőle: „Még nem igazán fogtam fel, mi történt. Az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy megoldjuk a feladatot. Nem is igazán tudom, mit mondjak.”

SIRIUS GÖR 1–0 MOT IFK GÖTEBORG! Se alla höjdpunkter, mål och klipp från sista omgången av Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/o0U22y3lkY https://t.co/HXOHNNj7Ql — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) November 29, 2026

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

30. forduló

IFK Göteborg–Sirius 0–1

Sirius: Vancsa Zalán a 78. percben állt be csereként, a 87. percben győztes gólt szerzett.