A cseh élvonalban 4. helyen álló Sparta Praha a hét elején jelentette be, hogy menesztette eddigi vezetőedzőjét, a dán Brian Priskét, majd a csapat sportigazgatója, Tomás Rosicky is távozott posztjáról, akinek a posztját Tomás Sivok vett át.

Azóta pedig az új vezetőedzőjét is bejelentette a prágai klub.

„Ronny Deila lett az AC Sparta új vezetőedzője. A tapasztalt norvég szakember, aki három országban összesen hat trófeát nyert, többéves szerződést írt alá” – jelentette be a klub a Facebook-oldalán.

Deila korábban kétszer nyert bajnokságot és egyszer Skót Kupát a Celtickel, volt norvég bajnok és kupagyőztes a Strömsgodsettel és MLS-bajnok a New York City FC-vel. Az 51 éves szakember legutóbb az izraeli Maccabi Tel-Avivnál dolgozott.