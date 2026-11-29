BRIGHTON–NEWCASTLE UNITED 0–1

Igen hamar, már a 8. percben vezetést szerzett a Brighton otthonában a Newcastle United, a Luka Vuskovic szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt Harvey Barnes értékesítette. A hét közben az Universitatea Craiovát 4–0-ra kiütő brightoniak ezúttal is jóval veszélyesebbek voltak ellenfelüknél az első félidőben, ám Lukás Hornícek az összes kaput eltaláló lövésnek útját állta. A második félidő elején Barnes egy beívelésből, Maxim De Cuyper egy kontra végén találta el a kapufát, a hajrához közeledve Yanuba Minteh próbálkozásánál Hornícek a meccs védését mutatta be. A Brighton mindent megpróbált, hogy egyenlítsen, de nem sikerült gólt szerezniük, így maradt az egygólos vendégsiker.

CRYSTAL PALACE–HULL CITY 2–3

A Hull City skót csatára, Ollie McBurnie ott folytatta, ahol az előző fordulóban, a Brighton ellen abbahagyta: az akkor a hajrában duplázó támadó a Crystal Palace kapuját a 38. percben vette be Regan Slater szöglete után. A ragyogóan kontrázó Hull a második félidő elején növelte előnyét, mégpedig Sorba Thomas révén, aki a tizenhatos előteréből vette be Dean Henderson kapuját. A 80. percben Regan Slater már háromgólosra növelte a Hull előnyét, ám a vége mégis izgalmas lett. A hajrában Jörgen Larsen gyatra lövését nézte be Konsztantinosz Colakisz, majd Adam Wharton szerzett gólt a hosszabbításban de egy megmaradt a vendégfórból.

FULHAM–BOURNEMOUTH 1–2

Evanilson passzából Marcus Tavernier szerzett vezetést a Tóth Alexet izomsérülés miatt nélkülöző Bournemouthnak a Fulham otthonában a 21. percben, de mindössze hét percig élt az előny, Rodrigo Muniz ugyanis tizenegyesből egyenlített. A tengerpartiak bő egy óra elteltével ismét előnyben kerültek: Alex Scott előkészítéséből Justin Kluivert talált be, és ez elég is volt ahhoz, hogy eldőljön a meccs.

SUNDERLAND–TOTTENHAM 0–2

A Tottenham északra látogatott, és a Sunderland otthonából három ponttal tértek haza a londoniak. A mérkőzés hőse kétségkívül James Maddison volt, aki ellenállhatatlanul futballozott: az első félidőben Andy Robertson átadását értékesítette, a másodikban pedig szögletből (!) tekert Robin Roefs kapujába.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brighton–Newcastle United 0–1 (H. Barnes 8. – 11-esből)

Crystal Palace–Hull City 2–3 (J. Larsen 90., Wharton 90+5., ill. McBurnie 38., S. Thomas 48., Slater 80.)

Fulham–Bournemouth 1–2 (R. Muniz 28. – 11-esből, ill. Tavernier 21., J. Kluivert 62.)

Kiállítva: J. Kluivert (Bournemouth, 90+6.)

Sunderland–Tottenham Hotspur 0–2 (Maddison 35., 70.)

Kiállítva: Meunier (Sunderland, 12.)

Később

Arsenal–Manchester City 2–2 (Havertz 40., J. Timber 83., ill. Haaland 34., E. Fernández 48.)

Korábban

Everton–Liverpool 1–1 (Frimpong 25. – öngól, ill. Szoboszlai 5.)

Szombaton játszották

Manchester United–Brentford 0–4 (C. Wilson 19., 32., Ajer 82., Schade 90+1.)

Leeds United–Coventry City 3–0 (Calvert-Lewin 40., Longstaff 45., 66.)

Ipswich Town–Aston Villa 2–2 (Emersonn 18., L. Davis 56., ill. Alysson 16., Joao Gomes 26.)

Pénteken játszották

Nottingham Forest–Chelsea 3–2 (Igor Jesus 5., Gibbs-White 51., 72. – az elsőt 11-esből, ill. Emegha 54., 89.)