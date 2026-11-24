COMO–AEK ATHÉN 1–0

Különleges BL-estére készült Como városa, az újoncként szárnyaló hazai csapat fogadta a magyar válogatott játékosokat is soraiban tudó AEK Athént. Cesc Fabregas együttese a sorozat talán első számú meglepetéscsapata, amely legutóbb Lensban kilenc (!) gólt rámolt be az ellenfélnek. A túloldalon Marko Nikolics alakulatában, amely a LASK elleni nyitó siker óta pont nélkül maradt, ezúttal is ott volt a kezdőben Vitális Milán, aki a középpálya tengelyében kapott helyet, míg Varga Barnabás – csakúgy, mint legutóbb a Real Madrid ellen – a cserepadra ült le.

A Como mezőnyfölényét korántsem kísérte olyan átütő játék, mint az eddigiek során, az első játékrész derekán mégis megszerezhette volna a vezetést, amikor Alex Valle buktatásáért tizenegyest ítélt a játékvezető, Lucas da Cunha azonban a jobb kapufa mellé tekerte a labdát. A félidő végén felbukkant az AEK és Robert Sánchez kapus két nagy védésére is szükség volt, hogy a semmiből ne a vendégek mehessenek előnyben a pihenőre.

A folytatásban is a görögök veszélyeztettek először: Vitális Milán egy Lovro Majertől kapott labdával szépen fordult kapura, de ballábas lövése elkerülte a kaput. Csakhogy erre tűpontos válasz érkezett a Comótól, Luis Milla ugyanis védhetetlenül tekert tizennyolcról, jobbal a bal felső sarokba. Nikolics edző nem sokkal később pályára küldte Varga Barnabást, a vendégek pedig egyértelműen nagyobb rizikót vállaltak, mint addig – igaz, jobban ki is nyíltak –, de a hajrába lépve, amikor Vitális már átadta a helyét Joao Mariónak, csak egy igazi egyenlítési helyzetig jutottak: Harold Moukoudi fejelt nyolc méterről centikkel a jobb kapufa mellé. Az más kérdés, hogy a beadásra mögötte érkező Vargának tökéletes lett volna a labda, így viszont a Como nyert.

RB LEIPZIG–LENS 3–1

Kilenc perc alatt kétgólos előnyre tett szert az RB Leipzig a Lens ellen. Előbb David Raum lőtt szabadrúgásból a kapuba (a labda a sorfalban felugró Jean-Clair Todibón megpattant), majd Samson Baidoo passzolta oda a labdát a saját tizenhatosánál Antonio Nusához, aki élt az ajándék ziccerrel. A lipcseieknél Willi Orbán ismét kezdett, de sok dolga az első félidőben nem akadt. A hazaiak magas letámadása működött, rengeteg labdát szereztek az ellenfél térfelén, a franciák így csak elvétve tudtak támadást vezetni, ráadásul a csapnivaló kezdés mentálisan is megviselhette a Lens játékosait: az előző BL-fordulóban a Comótól elszenvedett 9–1-es vereség után a 0–2 még rosszabbul nézett ki. A különbség ugyanakkor az első félidőben nem nőtt tovább, így Didier Digard vezetőedző a szünetben megpróbálhatta összekapni csapatát.

A folytatást látva kijelenthető, sikerült neki. A második játékrész lipcsei helyzettel kezdődött (Nusa léc alá tartó lövését védte Robin Risser), egy jobb oldali beadást követően Matthieu Udol góljával mégis szépített a Lens, így újra nyílttá vált az összecsapás. Az egyenlítés viszont, bárhogyan is próbálkozott, már nem jött össze a francia csapatnak, ezáltal az RB Leipzig a harmadik hazai BL-mérkőzéséből a másodikat nyerte meg az ősszel (a PSV elleni 1–0 után a Manchester Citytől kapott ki otthon 3–2-re), így hat ponttal tovább reménykedhet a továbbjutás elérésében.

SLOVAN BRATISLAVA–BETIS 0–2

A Slovan vezetőedzője, Yaya Touré számára a Betis elleni mérkőzés személyes szempontból is különleges jelentőségű volt. A sevillaiak kispadján ugyanis Manuel Pellegrini ül, akivel a Manchester Citynél összesen 133 mérkőzésen dolgozott együtt.

Különös hangulatban zajlott a pozsonyi találkozó, mivel a hazai szurkolók és a játékosok közötti feszültség továbbra sem csillapodik. A fanatikusok már hosszú ideje keményen bírálják kedvenceiket a gyenge BL- és Niké Liga-szereplés miatt. Ezúttal egy üres molinót feszítettek ki, amellyel jelképesen követelték vissza a jegyek árát a futballistáktól. Nem is csoda, hogy Pozsonyban ezúttal sem volt telt ház: mindössze 19 365 néző váltott jegyet a találkozóra. A Betis szektora természetesen megtelt, a spanyol szurkolók pedig a mérkőzés teljes ideje alatt énekeltek.

Másként is alakulhatott volna a találkozó, ha a 14. percben Andraz Sporar értékesíti óriási helyzetét. A hazaiak részéről azonban gyakorlatilag ez volt az egyetlen valamirevaló lehetőség. Ezután már csak az volt a kérdés, mikor szerzi meg a vezetést a Betis. Sokáig Dominik Takác kapusnak köszönhetően maradt döntetlen az állás, de a szünet előtt Angelo Ortiz beadásából Cucho Hernández a hálóba fejelt. A második félidőben, az 57. percben Isco szöglete nyomán ismét Cucho Hernández volt eredményes fejjel, eldöntve a mérkőzést.

A folytatásban a spanyolok hosszú időre birtokolták a labdát, és több szemre is tetszetős technikai megoldással szórakoztatták a közönséget. A pozsonyiak percekig alig jutottak a labdához, szurkolóik pedig vagy csendben figyelték az eseményeket, vagy hangos füttykoncerttel fejezték ki elégedetlenségüket. Maradt a 0–2, a Slovan pedig továbbra is a főtábla utolsó helyén szerénykedik.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Como (olasz)–AEK Athén (görög) 1–0 (Milla 57.)

RB Leipzig (német)–Lens (francia) 3–1 (Raum 6., Nusa 9., 90+2., ill. Udol 58.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis 0–2 (Cucho Hernández 43., 57.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)

Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 78.)

Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (Gyökeres 10., ill. Beier 55.)

Feyenoord (holland)–Porto (portugál) 0–1 (Targalin 2. – öngól)

Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–2 (Buaddi 67., Cherki 86., ill. Höjlund 55., Lang 76.)

Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (Valverde 50., Jude Bellingham 60., K. Mbappé 64., 84., Vinícius Júnior 87., ill. Perisic 32. – 11-esből)