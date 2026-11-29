Nem indult jól a mérkőzés az RB Leipzig számára, hiszen Igor Matanovic már a 11. percben bevette a kaput. A horvát támadó ismét fejjel volt eredményes, az idényben már hatodik alkalommal. Majd Maximilian Eggestein révén kettőre növelte az előnyét a Freiburg a félidő hajrájában, a német középpályás büntetőből talált be.

Jobban jött ki a második játékrészre a Lipcse, amely Christopher Nkunku büntetőjével szépített, majd később, már a hosszabbításban egyenlíteni is tudott: a csereként pályára lépő Christoph Baumgartner egy jobb oldali bedobás után vette be a hazai kaput. A pontosztozkodással mindenki maradt a helyén a tabellán, a Freiburg továbbra is a harmadik, a Leipzig pedig a negyedik helyet foglalja el.

Egy félidő is elég volt az Augsburgnak, hogy lerendezze a Hoffenheimet. Már a 12. percben megkezdték a gólgyártást a vendégek, majd Mats Rots kiállítása után gyakorlatilag hengereltek. Fabian Rieder, Marius Wolf és Juma Bah is betalált még a szünet előtt, így négygólos augsburgi előnnyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidőben már nem született gól, nagyarányú győzelmével pedig hat helyet is javított a tabellán Frank Fröhling csapata.