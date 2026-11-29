Orbán megelőzte Gulácsit és egyedüli klubrekorderré vált
Nem indult jól a mérkőzés az RB Leipzig számára, hiszen Igor Matanovic már a 11. percben bevette a kaput. A horvát támadó ismét fejjel volt eredményes, az idényben már hatodik alkalommal. Majd Maximilian Eggestein révén kettőre növelte az előnyét a Freiburg a félidő hajrájában, a német középpályás büntetőből talált be.
Jobban jött ki a második játékrészre a Lipcse, amely Christopher Nkunku büntetőjével szépített, majd később, már a hosszabbításban egyenlíteni is tudott: a csereként pályára lépő Christoph Baumgartner egy jobb oldali bedobás után vette be a hazai kaput. A pontosztozkodással mindenki maradt a helyén a tabellán, a Freiburg továbbra is a harmadik, a Leipzig pedig a negyedik helyet foglalja el.
Egy félidő is elég volt az Augsburgnak, hogy lerendezze a Hoffenheimet. Már a 12. percben megkezdték a gólgyártást a vendégek, majd Mats Rots kiállítása után gyakorlatilag hengereltek. Fabian Rieder, Marius Wolf és Juma Bah is betalált még a szünet előtt, így négygólos augsburgi előnnyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidőben már nem született gól, nagyarányú győzelmével pedig hat helyet is javított a tabellán Frank Fröhling csapata.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Freiburg–RB Leipzig 2–2 (Matanovic 11., Eggestein 43. – 11-esből, ill. Nkunku 53. – 11-esből, Baumgartner 90+3.)
Hoffenheim–Augsburg 0–4 (Keitel 12., Rieder 23., Wolf 34., Bah 45+7.)
Később
19.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
Pénteken játszották
Werder Bremen–Mönchengladbach 3–3 (Dinkci 38., 85., Füllkrug 90+2., ill. Diks 27. – 11-esből, Honorat 46., 78.)
Szombaton játszották
VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 2–2 (Prömel 42., Jaquez 53., ill. Knauff 45+2., Ebnoutalib 62.)
Hamburg–Bayern München 0–0
Kiállítva: Kimmich (44., Bayern)
Köln–Elversberg 5–0 (Bülter 8., 39., 63., S. El Mala 16., 68.)
Mainz–Union Berlin 2–1 (Tietz 85., Caci 90+2., ill. Haberer 37.)
Paderborn–Schalke 8–1 (Ter Horst 21., Marino 39., 45+4., 57., S. Tigges 55., Zeitler 73., Vidovic 84. – 11-esből, F. Götze 90+6., ill. Ausis 59.)