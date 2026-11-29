Labdarúgás: tizennégyet lőttek Liechtensteinnek az U19-es lányok
Kiütötte az U19-es leány labdarúgó-válogatott Liechtenstein csapatát a hazánkban zajló Európa-bajnoki selejtezőn.
Igazi gólzápor volt Telkiben: a magyar U19-es leány futballválogatott 14–0-ra verte meg Liechtensteint a B-ligás Európa-bajnoki selejtezőtorna első mérkőzésén.
Az első gólt már a 3. percben megszületett Veres Stefánia jóvoltából. Aztán a további találatokra sem kellett sokat várni, Gégény Petra az 5., majd a 18. percben is eredményes volt. Őt Kovács Petra (39.) és Pethe Olívia (41.) követte. Gégény...
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