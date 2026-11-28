Előkelő helyen várja a bajnoki folytatást az FK Vojvodina: a hátvéd Szűcs Kornélt is alkalmazó együttes második a tabellán (ugyanannyi, 35 ponttal, mint a harmadik Zseleznicsar Pancsevo), csak a Crvena zvezda előzi meg (46).

„Természetesen örülünk, hogy a második helyen állunk, de a célunk, hogy közelebb férkőzzünk a Zvezdához, még ha ez nem is ígérkezik könnyű feladatnak – mondta lapunknak a 25 éves, kétszeres válogatott labdarúgó. – A Pancsevo is ott liheg a nyakunkon, s bizony nem véletlenül, kifejezetten jó futballt játszik. De még hosszú az idény, biztos vagyok benne, hogy nemcsak nekünk, hanem a közvetlen riválisainknak is döcög majd időnként a szekerük, de ha abból az időszakból hamar kilábalunk, szép hónapok várnak ránk. Lépésről lépésre kell haladnunk, legközelebb szombat délután a Radnik ellen játszunk idegenben, s hogy nehéz meccsünk következik, arra bizonyíték, hogy ellenfelünk ebben a bajnoki kiírásban még nem kapott ki odahaza: ötször nyert, háromszor ikszelt, a Zvezdától is pontot rabolt. Ettől függetlenül nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése. A Partizan? Igen, a patinás klub csak a tizedik. A Konferencialiga-selejtező rájátszásában esett ki a Getafe ellen, a búcsú nagyon megviselte a társaságot, ez megmutatkozik a bajnoki szereplésén. Egyszerűen képtelenek kikászálódni a gödörből, nem találják magukat, huszonkilenc ponttal szereztek kevesebbet, mint az örök rivális Crvena zvezda…”

A védő rendszeresen játszik az újvidéki csapatban, az eddigi 16 bajnokiból 15-ször volt kezdő, míg egyszer piros lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára.

„Jó állapotban vagyok, élvezem a stáb bizalmát, nagy szerep hárul rám: az edzők elvárják a belső védőktől, hogy ne csak romboljanak, hanem építkezzenek is, vagyis vegyünk tevékeny részt a támadásszervezésben. Nagyon tetszik ez a szemlélet! Mint ahogyan az is kedvez nekem, hogy belső hátvédként számolnak velem. Korábban, például a Kecskemétben vagy a Plymouthban, inkább jobb oldali védőként vagy középpályásként futballoztam, s bár azt is kedveltem, alapvetően középső védő vagyok. A legfontosabb, hogy játsszak! Lassan egy éve, hogy Angliából Szerbiába szerződtem, nyugodtan mondhatom, megérte: stabilan akartam szerepelni az együttesben, ez megvalósult, és ott akartam lenni minden válogatott összetartáson, ez is megtörtént.”

S ha már válogatott: a grúzok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen (2–0) nem kapott helyet a meccskeretben, az északírek elleni (1–1) összecsapáson a kispadon ült.

„Mindig megtisztelő a válogatott kerettagság. Sajnos még nem kaptam lehetőséget, ettől függetlenül élveztem az ottlétet. A grúzok elleni siker után hittünk benne, hogy odahaza megverjük az északíreket, sajnos csak döntetlen lett, így márciusban következik a szerbek elleni Nemzetek Ligája-osztályozó az A-ligába jutásért. Két csapattársam is ott volt a legutóbbi szerb keretben, beszéltem velük, s abban maradtunk, jó lenne, ha azokon a mérkőzéseken találkozhatnánk a pályán, aztán meglátjuk, melyik csapat a jobb.”